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Mireasa: Confesiuni, sezon 9. Credeți că voi ați fi meritat să câștigați acest sezon? Ce răspuns au dat Amalia și Sebastian 

Prezenți în al doilea episod de Mireasa: Confesiuni, Amalia și Sebastian Zalomir au vorbit despre momentul Finalei și despre premiul câștigat de Ema și Alan. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Iulie 2026, 13:41 | Actualizat Joi, 23 Iulie 2026, 13:47
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Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Episodul 2 de Mireasa: Confesiuni i-a avut ca invitați pe Amalia și Sebastian.

Amalia și Sebastian au fost întrebați de Andreea Frățilă dacă sunt de părere că ar fi meritat ei să câștige marele premiu.

Credeți că voi ați fi meritat să câștigați acest sezon? Ce răspuns au dat Amalia și Sebastian la Mireasa: Confesiuni. Ce au spus despre colegii care nu i-au susținut în „campania electorală”

„Sincer, nu am avut așteptări se câștigăm, doar că eu sunt foarte mândră de noi și de oamenii din afară, pentru că sunt foarte mulți oameni care ne-au susținut. Nu mă așteptam să avem atât de mulți susținători fără adevărul prea multor persoane lângă noi. Noi am avut aproape 30% doar cu Denis și doamna Mihaela lângă noi”, a spus Amalia.

„Nu am fost dezamăgiți că nu am fost susținuți de mai mulți concurenți. M-am bucurat enorm. Dacă veneau persoane cu care nu am rezonat, sau cu care am avut conflicte, nu mă simțeam confortabil, mi-aș fi pus niște semne de întrebare”, a spus Sebastian.

La întrebarea: Credeți că Ema și Alan ar mai fi câștigat dacă nu ar fi fost susținuți de atât de mulți concurenți, cei doi au răspuns: „Nu știu ce să zic, doar au avut un plus foarte mare pentru că i-au avut alături. Ne bucurăm, sper să-și folosească premiul cum știu ei mai bine”, a spus Amalia.

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Dacă ar fi câștigat premiul, cei doi ar fi rezolvat problemele de sănătate ale Amaliei și și-ar fi clădit o afacere împreună, însă sunt convinși că vor reuși să-și îndeplinească aceste dorințe pe cont propriu.

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