Mireasa: Confesiuni, sezonul 7. Ce face Marinescu în Tenerife. Amalia a povestit un moment în care s-a enervat din cauza lui

Amalia și Cristian Marinescu au fost prezenți la Mireasa: Confesiuni în calitate de cuplu. Cei doi au împărtășit impresii ale experienței lor în sezonul 11 Mireasa.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 7, prezentat de Andreea Frățilă.

Amalia și Marinescu au fost invitați împreună în episodul 5 de Mireasa: Confesiuni. La scurt timp după ce a filmat episodul, Marinescu a plecat în Tenerife. Tânărul a povestit care sunt planurile lui.

Ce face Marinescu în Tenerife. Cum a răspuns fostul concurent Mireasa, întrebat cu ce se ocupă acolo

„La momentul acesta am acolo de rezolvat problema documentelor, rezidenței pe care vreau să o iau acolo. Acte. Despre asta este vorba, ca apoi să văd în ce direcții mă îndrept.

Întrebat în ce domeniu vrea să activeze după rezolvă situația actelor, Marinescu a răspuns: „Mie îmi place televiziunea foarte mult. Îmi place să lucrez cu camerele, îmi place să fiu în lumina reflectoarelor, mă simt mai natural când sunt cu camera, mă simt perfect, în largul meu. Dar, în același timp, sunt dispus să fac absolut orice”.

Marinescu, cuvinte tăioase despre Liliana: „Vorbește mult și prost!”

Vorbind despre concurenții sezonului 11 Mireasa, Marinescu a avut cuvinte acide de spus la adresa Lilianei.

„Mie nu-mi place de Liliana de nicio culoare. Vorbește mult, vrea să fie auzită, dar nu o aude nimeni, vorbește mult și prost! taca-taca toată ziua. De ce să nu vrei să termini această experiență cu capul sus? Să arăți că știi să pierzi cu demnitate! A dat niște răutăți gratuite Liliana, dar asta a făcut mai mereu. Ce e mai rău e că Teo nu e un băiat rău, dar o să înnebunească de cap cu Liliana lângă”, a spus Marinescu.

Momentul în care Amalia a fost enervată de un gest făcut de Marinescu față de Maria Lungu

Amalia a mărturisit în cadrul episodului 5 de Mireasa: Confesiuni că a existat un moment după eliminarea ei în care s-a enervat privindu-l pe Marinescu la televizor.

„A spus că dacă ar fi văzut-o pe Maria Lungu cu un alt bărbat ar fi dărâmat casa, da, știu! Am auzit asta și m-a enervat foarte tare când am auzit asta pentru că am mai avut discuția asta cu el înainte, dar știu și ce a încercat să facă. El încerca să-i dea apă la moară, pentru a se vedea exact motivul pentru care ea a intrat în casă”, a spus Amalia.

