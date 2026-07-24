Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Alexandru și Giulia au mers acasă la el imediat după Finală. Cum a reacționat mama băiatului 

Giulia și Alexandru au fost prezenți în episodul 3 de Mireasa: Confesiuni și au răspuns la întrebarea care stau pe buzele tuturor: Cum a reacționat mama lui când i-a văzut?

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Episodul 3 de Mireasa: Confesiuni i-a avut ca invitați pe Giulia și Alexandru.

Mama lui Alexandru nu a venit la cununia civilă a fiului cu Giulia. După finală, cei doi au mers la doamna Ionela care, contrar așteptărilor, i-a așteptat cu brațele deschise și pui la cuptor.

Când au intrat pe poartă, doamna Ionela i-a luat în brațe pe Alexandru și Giulia.

Alexandru și GIulia au mers acasă la el imediat după Finală. Cum a reacționat mama băiatului când și-a văzut nora, după ce nu a fost prezentă la cununia civilă: „O spun cât pot de sincer”

„Inițial ar fi trebuit să ajung luni la mama, dar nu m-a lăsat sufletul. Chiar dacă mulți oameni mi-au spus să merg singur, am fost puternic și afară și am ales să merg cu Giulia, i-am zis de la telefon că vin cu Giulia și a răspuns: Mamă, eu vă aștept. Am plecat direct la Corabia, mama a început să plângă, o spun cât pot de sincer: mama a fost terminată psihic. Mi-a arătat vocale de amenințare, sora mea, foarte multe mesaje de amenințare. Din partea oamenilor din exterior, din partea altor grupuri s-au spus vorbe foarte urâte”, a spus Alexandru.

Așadar, doamna Ionela i-a primit cu brațele deschise și este de acord cu căsnicia lor.