Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce semne îi făcea Sebastian Amaliei când el era într-o cunoaștere cu Roxana

Amalia și Sebastian au fost invitați în episodul 2 de Mireasa: Confesiuni. Soții Zalomir au ocupat locul 2 în Finala sezonului 13 Mireasa și în emisiunea moderată de Andreea Frățilă au povestit despre experiența lor din emisiune.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Episodul 2 de Mireasa: Confesiuni i-a avut ca invitați pe Amalia și Sebastian.

Amalia și Sebastian au avut cunoașteri înainte de a se observa reciproc și de a se îndrăgosti. Soții Zalomir au povestit la Mireasa: Confesiuni cum au ajuns să-și dea o șansă.

Ce semne îi făcea Sebastian Amaliei când el era într-o cunoaștere cu Roxana: „El mereu când trecea pe lângă mine...”. Cum și-au dat seama, de fapt, soții Zalomir că au ochi unul pentru celălalt

Amalia și-a amintit cum Sebastian îi făcea tot timpul semn să zâmbească, în momentele dificile și triste pentru ea. Tânărul a recunoscut că era într-o cunoaștere cu Roxana în momentele în care încerca să o înveselească și să o încurajeze pe cea care între timp i-a devenit soție.

„El mereu când trecea, după ce n-am mai avut nicio legătură cu Dorian, și stăteam singură pe canapea și îmi doream să plec, el îmi făcea semn să zâmbesc, când mă vedea tristă”, a spus Amalia.

„Au fost situații când ți-am făcut semnul ăsta când eram într-o cunoaștere cu Roxana. Povestea ei și emoțiile ei mi le însușeam și nu știam de ce. Îmi puneam și eu semnul ăsta de întrebare. Mereu când o vedeam tristă simțeam nevoia să-i transmit că nu are de ce să fie tristă: zâmbetul pe buze, fii încrezătoare, ești superbă. Nu mi-am dat voie să înțeleg de ce, decât după. Am simțit să-mi dau frâu liber sentimentelor după o simplă seară foarte bine ce-ți dorești, la Capricii în care domnii psihologi mi-au zis că tu știi foarte bine ce-ți dorești, dă-ți voe să simți. De atunci mi-am dat seama că nu ar trebui să mă rețină nimic, să fac pasul spre ea și să o cunosc”, a spus Sebastian.

„Sincer nu-l cunoșteam atât de mult pe Sebastian atunci, dar am zis de ce să nu-i dau o șansă. Mi se părea un băiat educat, cu bun simți, o persoană foarte bună”, a mai spus Amalia.

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