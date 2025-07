Mireasa, sezon 10. Laura și Mihai, decizie importantă chiar în ziua în care au împlinit 9 luni de relație

Chiar în ziua în care au împlinit 9 luni de când formează un cuplu, Laura și Mihai au anunțat o decizie importantă și anume aceea de a-și achiziționa o locuință.

După ce au hotărât să-și deschidă un salon, Laura și Mihai s-au gândit că și-ar dori să-și cumpere și o locuință.

În ziua în care au împlinit 9 luni de relație, Laura și Mihai au anunțat pe rețelele sociale că vor să-și cumpere un apartament al lor.

„Avem și noi o întrebare pentru comunitatea noastră. Am stat noi aici la salon și ne-am gândit că am vrea să ne luăm un apartament, să nu mai plătim chirie. Avem o sumă de bani, un 20 de mii de euro să zic, să dăm avans. Și restul să facem rată. Și dacă e cineva care nu mai locuiește în Ploiești și ține apartamentul gol și dacă acceptă să-i dăm rată lui. Dacă e cineva și are un apartament de vânzare aici în Ploiești vă rugăm sî ne contactați”, a spus Mihai.

„Ideea e că plătim chirie în fiecare lună și mai bine știm că e ceva al nostru”, a completat Laura.

Laura a publicat pe rețele sociale un videoclip cu imagini cu ea și soțul ei în casa Mireasa. Cei doi au 9 luni de relație și 7 luni de când formează o familie.

„Așa a început totul. Te iubeesc și îți mulțumesc pentru tot ! Amandoi ne-am dorit familia pe care o avem acum. Mulțumim mult celor care au fost alături de noi și celor care sunteți! Timpul a trecut foarte repede și ușor ușor Dumnezeu a fost lângă noi și ne-a ajutat să ne îndeplinim fiecare vis împreună!”, a transmis câștigătoarea sezonului 10 Mireasa.

