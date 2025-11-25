Mireasa, sezon 11. Cristian și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce mesaj plin de iubire i-a transmis Maria: „O viață lângă noi”

Cristian a primit un mesaj emoționant din partea soției sale, de ziua lui de naștere. De asemenea, mama băiatului și mai mulți fosti concurenți Mireasa i-au transmis gânduri bune de ziua lui de naștere, în mediul online.

Ce mesaj a publicat Maria de ziua de naștere a soțului ei | Antena 1

Cristian a împlinit 31 de ani pe data de 25 noiembrie 2025 și și-a sărbătorit ziua de naștere alturi de soția ta. Viitorii părinți sunt extrem de fericiți, iar Maria i-a făcut o urare emoționantă soțului ei. Alături de un videoclip din mai multe imagini cu ei, tânăra i-a transmis un mesaj pe contul ei de Instagram.

Cristian a împlinit 31 de ani. Mesajul plin de iubire transmis de Maria, după ce câștigătorii sezonului 11 Mireasa au anunțat că vor deveni părinți: „O viață întreagă de acum încolo lângă noi”

„La mulți ani iubirea mea!! 30 fară mine, dar acum 31 si o viață intreagă de acum încolo lângă noi. Te iubesc foarte mult și îți doresc tot ce îmi doresc și mie!” , a scris Maria într-un instastory.

„P.S. Tu ești expertul video, nu eu, dar pe ăsta l-am făcut singură, hahahaha”, a mai glumit aceasta.

Cristian a redistribuit urarea acesteia și de asemenea, i-a făcut o declarație de dragoste emoționantă. „Ești tot ceea ce mi-am dorit vreodată. lubirea vieţii mele. Te iubesc până la cer și „niciodată înapoi" cum zici tu! Ti amo. Forever”, a răspuns el.

Pe rețelele sociale, Cristian a primit mai multe mesaje de „La mulți ani”, atât din partea mamei lui, cât și a altor foști concurenți de la Mireasa.

„La multi ani, iubirea mea! Să fii fericit, sănătos și să-ti păstrezi mereu inima curajoasă și plină de bunătate! Orgogliosa di te amore mio! Fino all 'infinito e oitre! Te iubesc!”, i-a urat mama lui.

Laura și Mihai, câștigătorii sezonului 10 Mireasa, i-au transmis o serie de gânduri bune de ziua lui de Naștere. „La mulți ani, Cristian! Tot ce îți dorești să ți se îndeplinească. Te pupăm și îți dorim tot binele din lume”, a scris Laura.

„La mulți ani fericiți, Bro și multă sănătate, te pup”, i-a transmis și Mihail.

În același timp și Roxana, finalista sezonului 11 Mireasa, și prietenă a cuplulului câștigător, i-a făcut o urare emoționantă în mediul online.

„La mulți ani fericiți! Îți doresc ca anul ăsta să-ţi aducă și mai multă împlinire, iar rolul de tătic să-ți deschidă un nou capitol plin de emoții frumoase și momente care să-ti rămână în suflet pentru totdeauna. Să ai parte de sănătate, putere și bucurii din plin. La multi ani cu tot ce e mai bun”, a scris ea.