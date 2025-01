Mireasa, sezon 11. Doamna Dorina le-a arătat fetelor untul de la care au pornit discuții tensionate: „Nu-i problema ta”

Doamna Dorina a răbufnit și le-a arătat fetelor vestitul unt alimentar pe care îl folosește pentru hidratarea pielii.

În casa Mireasa au existat multe certuri și discuții legate de untul doamnei Dorina. Mihaela și Eleonora s-au arătat deranjate de mirosul emanat de untul pe care însoțitoarea lui Iulian îl folosește pe piele. Doamna Dorina s-a simțit jignită. La Mireasa, Capriciile Iubirii a fost difuzat momentul în care doamna Dorina le arată fetelor untul pe care îl folosește.

Doamna Dorina le-a arătat fetelor untul de la care au pornit discuțiile tensionate în casa Mireasa: „Nu-i problema ta ce fac eu cu el”

„Trebuie să arăt care este untul? Pe bune! Este nesimțire curată să-ți permiți. Ceea ce nu am vrut să fac pentru că vede fiică-mea. Ăsta este untul. Și dacă tu (n.r. Eleonora) și Mihaela v-ați permis, nu le băgați pe toate în aceeași oală. Ați spus că toate au zis, așa că asumă-ți, cere-ți scuze și vezi-ți în continuare de viața ta. Pe mine nu mă băga în discuțiile astea. asta nu este problema ta ce fac eu cu el, pentru că eu îmi fac duș și dimineața și seara și la prânz mă spăl pe față. Am auzit în emisiune că au zis că la baie miroase a lapte. A trebuit să spun în emisiune că mă dau cu unt. Pentru că untul de cocos nu-l am aici, a rămas acasă, știi?”, a spus doamna Dorina.

