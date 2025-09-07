Antena Căutare
Mireasa, sezon 11. Iulia Aelenei s-a căsătorit civil. Cum a arătat în ziua în care a spus „Da" alături de alesul inimii ei

Mireasa, sezon 11. Iulia Aelenei s-a căsătorit civil. Cum a arătat în ziua în care a spus „Da” alături de alesul inimii ei

Iulia și partenerul ei, Ionuț, s-au căsătorit civil. Tinerii însurăței au avut alături familia și prietenii apropiați în ziua lor specială.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 07 Septembrie 2025, 18:59 | Actualizat Duminica, 07 Septembrie 2025, 19:21
Iulia din sezonul 11 Mireasa s-a căsătorit civil | Antena 1 & Facebook

Iulia Aelenei și partenerul ei, Ionuț Levarda, s-au căsătorit civil. Deși nu formează un cuplu de foarte mult timp, cei doi au știut din prima clipă că sunt făcuți unul pentru celălalt, iar acum și-au și oficializat iubirea.

Iulia din sezonul 11 Mireasa s-a căsătorit civil. Cum a arătat în ziua specială

Iulia și Ionuț au spus „Da” pentru o viață împreună, sâmbătă, 6 septembrie 2025. Fata a atras toate privirile în ziua cununie civile când a purtat o rochie albă diafană.

Cu un zâmbet larg, aceasta a fost extem de fericită că și-a unit destinele cu cel care o face fericită. La rândul său, Ionuț a purtat un costum de culoare.

Citește și: Mireasa, sezon 7. Dima și Sabrina s-au căsătorit religios. Cum a arătat ea în rochie de mireasă și cine le-a fost alături mirilor

Cei doi au dat veste cea mare printr-o serie de fotografii de la cununia civială. Tinerii însurăței au fost înconjurați de familie și de cei dragi în ziua lor specială.

Iulia Aelenei și iubitul ei s-au logodit în urmă cu doar două săptămâni. Ea a dat vestea tot printr-o postare pe rețelele sociale. Fosta concurentă Mireasa le-a arătat tuturor inelul de logodnă și le-a spus că este vorba despre o poveste de dragoste care va dura toată viața.

Iulia și Ionuț sunt foarte îndrăgostiți. Chiar dacă relația lor a început de puțin timp, tânărului nu i-a luat mult să-și dea seama că Iulia este femeia pa care o vrea alături toată viața, așa că a cerut-o în căsătorie într-un cadru romantic.

Iulia Aelenei a fost concurentă în sezonul 11 Mireasa

Iulia Aelenei are 28 de ani, este din Pașcani, s-a născut sub semnul zodiacal Gemeni și iubește natura. A povestit la Mireasa că îi place să cânte și să gătească. Iulia a absolvit Facultatea de Horticultură, iar după finalizarea studiilor a lucrat ca asistent manager la o școală de șoferi. În plus, a făcut decorațiuni pentru nunți.

Iulia Aelenei a fost concurentă în sezonul 11 Mireasa. La începutul emisiunii a interacționat puțin cu Alexandru, dar și-a dat seama rapid că nu există din partea ei atracție. Ulterior, Iulia a avut o apropiere cu Andi, însă lucrurile nu au mers între ei. Iulia a părăsit casa Mireasa în luna februarie, spre întristarea fetelor care s-au împrietenit cu ea. Roberta a plâns în hohote la eliminarea Iuliei. Fanii Mireasa știu că încet-încet Roberta și Andi și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt, însă tânăra a avut la început o reticență, în condițiile în care știa că Iulia și Andi au avut o interacțiune. Iulia a intervenit cu o scrisoare foarte frumoasă: „Fetița mea dragă, urmează-ți inima și fă ceea ce simți că îți va aduce fericire pe termen lung! Nu vreau să fiu o piedică în calea ta, ci doar să știu că ești împlinită și fericită. Dacă tu crezi că Andi este omul care te susține și te va face fericită, atunci nu sta pe gânduri! Energia voastră este pur și simplu molipsitoare! Fii fericită, suflet drag, și vei vedea cum întreaga lume va străluci în jurul tău! Cu drag, Iulia!”

