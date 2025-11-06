Mireasa, sezon 11. Maria și Cristian vor avea un copil. Cum au anunțat că vor deveni părinți: „O iubire nouă si necondiționată”

Veste mare pentru fanii Mireasa! Maria și Cristian, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, vor avea un copil.

Familia Stanciu se mărește! La aproximativ 3 luni de când au câștigat Finala Mireasa, Cristian și Maria au anunțat că vor deveni părinți.

Cristian și Maria au publicat imagini cu ecografia și au anunțat că vor deveni părinți în anul 2026.

Maria din sezonul 11 Mireasa este însărciantă

„Fără nicio așteptare, iubirea a crescut și acum suntem în trei. Un nou capitol din viața noastră a început, o iubire nouă si necondiționată”, au transmis cei doi în mediul online.

Povestea de dragoste dintre Maria și Cristian

Cristian Stanciu a intrat în casa Mireasa la începutul sezonului 11, iar Maria Teodorescu-Pintea cu o lună mai târziu. Se poate spune că între Maria și Cristian a fost dragoste la prima vedere, pentru că au avut un schimb de priviri despre care își amintesc și acum. Maria îl văzuse pe Cristian și îl plăcuse de la televizor, iar în scurt timp de la intrarea ei în competiție a dezvăluit că băiatul „brunețel” care i-a atras atenția era Cristian. Cei doi s-au apropiat rapid, iar tânărului nu-i venea să creadă că în casa Mireasa intrase o fată frumoasă, finuță, sportivă, exact ca în visurile lui. Maria a fost rapid îndrăgită și de telespectatori pentru că, la o săptămână de la intrarea sa în casă, Maria a primit titlul de Mireasa Săptămânii, în timp ce Cristian era Mirele Săptămânii. De Ziua Îndrăgostiților, Cristian a surprins-o pe Maria cu un buchet imens de trandafiri. Deși fata nu voia să se grăbească și să intre într-un cuplu foarte rapid, atracția a fost prea mare, iar sărutul nu a întârziat să apară. Cei doi au declarat pe 19 februarie că formează un cuplu în casa Mireasa.

Relația lor în casa Mireasa a fost brăzdată cu momente tandre și pasionale, dar și cu conflicte în care s-au susținut reciproc în fața altor colegi de competiție. Au fost și momente de gelozie, pentru că ambii tineri au recunoscut că sunt persoane geloase, însă în parcursul lor în casa Mireasa au învățat care le sunt limitele. Ne amintim despre momentul în care Cristian a fost deranjat de interacțiunea Mariei cu unul dintre șoferii emisiunii. Fata i-a explicat atunci lui Cristian că este o fire prietenoasă și că nu a fost vorba despre un flirt, ci despre o conversație amicală.

Un alt moment dificil pentru cei doi a fost acela în care cei mai mulți dintre părinți i-au votat să intre în cursa de eliminare. Într-un procent covârșitor, publicul a decis atunci că Maria și Cristian își merită locul în casa Mireasa.

Cei doi au fost primii care au avut parte de o noapte la hotel, pentru că Maria a fost câștigătoarea task-ului Cabina Telefonică.

Au mai avut un moment dificil când au fost surprinși ascunzându-se de camere într-un moment intim. Într-o ceartă cu Cristian, Adrian a comentat acel moment folosind gesturi și cuvinte nepotrivite, iar partenerul Mariei și-a ieșit din fire, aruncând cu apa dintr-un pahar în fața lui Adrian. Cristian a fost într-o cursă de eliminare, dar publicul l-a păstrat în casă.

Timpul a trecut, relația lor s-a consolidat, iar logodna a avut loc la mare, unde Maria nu mai fusese până atunci. După inel și marele DA, cei doi au sărit cu parașuta.