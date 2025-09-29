Mireasa, sezon 12. Adin și Lavinia s-au despărțit în direct: „Nu suntem potriviți și mai bine ne oprim aici!”

Adin avea incertitudini legate de sentimentele lui față de Lavinia. Băiatul i-a spus fetei că nu mai simte focul de la început, iar în emisia live de pe 29 septembire, băiatul a spus că cel mai bine ar fi să o ia pe drumuri seprate. Deși nu au stabilit despărțirea cu subiect și predicat ăn privat, cei doi au făcut această clarificare a separării în direct.

Lavinia și Adin au venit în emisia live de luni după o petrecere cu discuții. Băiatul i-a spus fetei că nu mai are sentimente puternice pentru ea, iar Lavinia l-a întrebat dacă vrea să pună punct relației. Adin a spus atunci că vrea să discute cu psihologul despre felul în care el își pierde încrederea în oameni. În emisia live de Mireasa de pe 29 septembrie 2025, Adin a spus că cel mai bine ar fi ca el și Lavinia să pună punct relației.

„În pauză mi-a zis să stau să-l aștept...”. Adin și Lavinia s-au despărțit în direct. Cum au ajuns aici: „Nu suntem potriviți și mai bine ne oprim aici!”

„De ce să mai repar un lucru dacă nu simt că mai am ceva acolo. Poate eu nu sunt potrivit pentru ea, poate ea nu e potrivită pentru mine…”, a spus Adin.

„Eu am ajuns la concluzia că sunt diferiți. Adin are altfel de principii, altfel de stil. Nu văd greșit la el că-și caută ceea ce vrea. Își caută perfecțiunea. Exact așa cum și-ar dori el! Nu trebuie să schimbe nimeni nimic! Dacă Adin era îndrăgostit extraordinar, nu l-ar fi deranjat nimic!”, a spus doamna Adriana.

Lavinia a fost deranjată de faptul că în pauză nu a înțeles că Adin vrea despărțirea.

„Sincer… eu nu mai înțeleg nimic. În pauză mi-a zis să stau să-l aștept, acum se desparte de mine!”

Adin a spus că voia să discute cu Lavinia în pauză, dar fata a plecat de lângă el.

„Tu ai zis că m-ai aștepta. I-am zis că nu mai simt ca înainte și ar fi bine să ne oprim aici. Eu mă răcesc și ea se aprinde mai tare!”, a spus Adin.

Așadar, în emisia live de pe 29 septembrie 2025, Adin și Lavinia au declarat că nu mai formează un cuplu.

