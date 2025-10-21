Mireasa, sezon 12. Adin și Lavinia s-au împăcat, de ziua ei de naștere. Răspunsul a venit după o lungă dezbatere

Adin și Lavinia s-au împăcat. Cei doi s-au declarat, din nou, într-un cuplu în ediția din 21 octombrie 2025.

După ce la petrecere s-au sărutat, în ediția de luni, Simona Gherghe i-a întrebat dacă se declară într-o cunoaștere. Atât Adin, cât și Lavinia au refuzat pentru că băiatul încă are îndoieli. Astfel, gazda le-a dat la dispoziție 24 de ore să ia decizia.

Adin și Lavinia au purtat o discuție și au încercat să își dea seama ce simt unul pentru celălalt.

„Mi-am pus întrebarea: Dacă nu eram aici, oare mă mai gândeam la ea? Răspunsul ar fi fost nu. Pentru că am pus capăt relației din orgoliu. De ce ai lacrimi în ochi? M-am gândit că este posibil să fie un atașament pentru că ești tot timpul aici (...) Îmi este teamă că te vor face să sufăr”, i-a explicat băiatul.

„Ușor, ușor, obosesc. Dacă nu simți să faci nimic, nu face”, i-a răspuns tânăra.

„Dacă zic nu, te doare, dacă zic da, iar nu e bine”, a mai adăugat el

Discuția lor a continuat și după ediția de luni.

În emisia live din 21 octombrie 2025, Simona Gherghe a revenit cu întrebarea.

„După ce am comunicat multe lucruri și am auzit sfaturi de la psihologi, mi-am dat seama de mai multe lucruri. Dacă aș zice acum nu, aș regreta și mai mult”.

Întrebați dacă se declară un cuplu în casa Mireasa, ei au spus un „Da” răspicat, în același timp.

Adin și Lavinia nu se află la prima încercare. Cei doi au mai fost într-o relație, însă totul s-a încheiat după ce fata a făcut o serie de gesturi față de Sorin și l-a „ignorat” pe iubitul ei, așa cum susținea el la acel moment. Ei au încercat să se împace, însă Adin a fost convins că nu poate trece peste ce a făcut fata.

Au urmat multe lacrimi și schimburi de replici dure, însă niciunul nu putea sta departe de celălalt oricât au încercat. Adin și Lavinia au purtat multe discuție, despre fiecare spunând că este „ultima” până când și-au dat seama că sentimentele lor nu s-au stins.

Astfel, cei doi au hotărât să își mai dea o șansă și acum formează al doilea cuplu din casa Mireasa.

