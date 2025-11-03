Mireasa, sezon 12. Ale l-a chemat pe Virgil înapoi în casă, deși el nu i-a scris după eliminare. Ce a dezvăluit fata

Ale a explicat motivele pentru care a decis să îl cheme pe Virgil înapoi în casa Mireasa deși el nu a căutat-o după eliminare.

Ale s-a consultat cu fetele cu privire la rechemarea lui Virgil. Fata susține că acesta i-a mărturisit că s-a îndrăgostit de ea, chiar înainte de eliminarea lui și nu au avut îndeajuns de mult timp să deescopere daca s-ar potrivi.

Ale l-am chemat pe Virgil înapoi în casa Mireasa

Vreau să inițiez chemarea lui Virgil deoarece consider că încă nu ne-am putut da seama de ceea ce ne dorim cu adevărat și dacă ne potrivim cu adevărat. Considere că avem multe aflat unul despre altul. Chiar îmi doresc să ne cunoaștem mai bine. Nu știu pentru cât timp va puteea intra, dar chiar vreau să intre în casa Mireasa și să vedem dacă ne potrivim sau nu”, a spus Ale la cameră.

În live, s-a dezbătut ipoteza în care fata a hotărât să facă această chemare fix în săptămâna în care se află într-o cursă de eliminare.

„El ți-a dat vreun semn de când a plecat?”, a întrebat Simona Gherghe.

„Nu, de asta și astept”, a răspuns ea.

„Ăsta-i semnul”, a adăugat Adin.

„Mi-a spus că începe să se îndrăgostească. Nu cred că poți să arunci niște cuvinte la voia întâmplări”, a mai ținut ea să tranmsită.

„Nu prea am fost deschisă, sincer. Dar în ultima săptămână începuse să facă niște lucruri pe care eu le apreciam. El a spus dee ce voia să plece. Avea ceva probleme cu piciorul și era destul de grav și nu voia să afle mama lui pentru că are niște probleme de sănătate”, a mai explicat ea motivul pentru care Virgil i-ar fi spus că vrea să fie eliminat.

„Nimeni nu ar risca să țină un om care are o sitație dificilă din punct de vedere al sănătății din casa Mireasa”, a precizat moderatoarea.

„Eu am spus. Știu destul de bine fetele că eu am verbalizat acest lucru de câteva zile, doar că nu știam ce va fi vineri”, a mai răspuns fata legat de cererea de chemare în casă în săptămâna în care se află în cursă.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

