Mireasa, sezon 12. Alexandra a luat legătura cu admiratorul ei secret, după eliminare. Ce s-a întâmplat între ei

Alexandra a dezvăluit că a luat legătura cu admiratorul ei secret din Berlin, după eliminarea din casa Mireasa | Antena 1

Chiar înainte de a parasi casa Mireasa, în emisia live de la Capricii, Alexandra a primit o surpriză din partea admiratorului ei secret. Printr-o scrisoare, i-a orfeit mai mult detalii despre el. Se pare că fata i-a atras atenția bărbatului din Berlin care a urmărit-o pe parcursul competiției.

Alexandra a luat legătura cu admiratorul ei secret, după eliminare. Ce s-a întâmplat între ei

După eliminarea de la Mireasa, Alexandra este foarte activă pe rețelele sociale. Fosta concurentă ține legătura cu prietenii ei din mediul online și recent, a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pe contul ei de Instagram.

Tânăra nu s-a ferit să răspundă la toate curiozitățile urmăritorilor ei. Întrebată ce s-a întâmplat cu admiratorul secret care i-a scris cât timp era în casă, ea a recunoscut că a luat legătura cu bărbatul din Berlin.

„Cu admiratorul nu s-a întâmplat nimic, am vorbit puţin, dar nu este genul meu de bărbat și nu îl văd potrivit pentru mine. Îi sunt recunoscătoare pentru tot ce mi-a trimis în emisiune si că m-a fắcut să zâmbesc, dar cam atât”, a dezvăluit Alexandra, fosta concurentă din sezonul 12 Mireasa.

De asemenea, aceasta a mai adăugat că nu a vorbit cu Virgil după ce băiatul a fost, de asemenea, eliminat.

Internauții au vrut să afle și dacă este dezamăgită că s-a îndrăgostit pentru prima dată în casa Mireasa și sentimentele nu i-au fost împărtășite.

„Nu, abosolut deloc. Chiar am fost și sunt foarte fericită că s-a întâmplat asta pentru că până la urmă, chiar dacă nu a fost să fie mai mult. Pentru asta am venit la emisiune, să mă îndrăgostesc”, a declarat fata.

Alexandra a părăsit casa Mireasa în gala din 17 octombrie 2025, după o răsturnare de situație. Loredana, cea care pierduse cursa de eliminare, a fost în top 3, iar Alexandra, de pe ultimul loc, a fost eliminată.

„Simțeam! Aveam o stare mai proastă! Mă bucur pentru Loredana că rămâne! Merită!”, a declarat ea la acel moment, vizibil emoționată.

