Mireasa, sezon 12. Alexandru și Iolanda nu au ținut cont de camere în noaptea în care au dormit împreună. Ce a spus Nicoleta

Alexandru și Iolanda s-au certat la petrecere, după ce vineri seara au dormit împreună. Cei doi au recunoscut că între ei s-a întâmplat ceva mai mult în noaptea dintre vineri și sâmbătă. La Mireasa, Capriciile Iubirii s-au văzut câteva imagini care au putut fi difuzate cu cei doi și s-a vorbit despre conflictul de proporții de la petrecere. Mai mult, o altă concurentă singură și-a exprimat simpatia față de Alexandru.

Alexandru și Iolanda nu au ținut cont de camere și au avut relații intime în noaptea dintre vineri și sâmbătă. A doua zi de dimineață, Iolanda și Alexandru au discutat despre ceea ce s-a întâmplat.

Alexandru și Iolanda nu au ținut cont de camere și „s-au iubit cu pasiune”. Ce au recunoscut la Capricii despre noaptea petrecută împreună și ce imagini s-au putut difuza

Alexandru: Am văzut că ai adormit supărată!

Iolanda: Nu vorbi! Hai să sperăm că a trecut totul așa și nu a văzut nimeni.

Alexandru: Aseară mă încurca Simona.

Iolanda: Și de dimineață de ce nu te-a mai încurcat că era acolo? Aseară plecase la un moment dat. Nu suntem normali!

Alexandru: Am încercat să maschez cât am putut…

Iolanda: Ce să mai maschezi…

La petrecere, Iolanda s-a supărat pentru că Alexandru a evitat-o și în loc să petreacă timp cu ea, s-a confesat Ștefaniei. Alexandru a spus că era foarte obosit, iar Iolanda a fost nemulțumită de faptul că în loc să doarmă după-amiaza, el s-a jucat un joc de societate. În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, Alexandru a susținut că motivul distanțării de Iolanda a fost comportamentul ei „de mahala”. În același timp, Iolanda a spus că ea s-a enervat și a început să trântească ușile pentru că l-a văzut că o evită.

După conflictul dintre Iolanda și Alexandru, o concurentă singură a făcut o declarație surprinzătoare despre băiat: „M-am gândit că l-aș căuta afară”.

„V-ați iubit cu pasiune la propriu. N-ați mai ținut că aveți alte persoane în cameră. Noi am văzut mai mult decât trebuia, dar trecerea asta de la fierbinte la rece a fost șocantă!”, le-a spus Raluca Preda, care i-a întrebat și dacă sunt compatibili din acest punct de vedere.

Cei doi nu s-au putut pronunța având în vedere că totul s-a întâmplat cu alți colegi în cameră.

După noaptea fierbinte, Iolanda și Alexandru s-au certat la petrecere.

„Eu m-am luat de la absența lui. Ceva m-a pornit. Nu am venit eu să fac scandal și balamuc. L-am simțit distant o perioadă”, a spus Iolanda.

Nicoleta, declarație surprinzătoare despre Alexandru: „L-aș căuta afară”

Nicoleta i-a ținut partea lui Alexandru, precizând că Iolanda este uneori imatură.

Nicoleta a venit cu o declarație surprinzătoare și anume aceea că ar fi atrasă de Alexandru și s-a gândit la posibilitatea de a-l contacta în afară.

„Am zis că în contextul în care el cu Iolanda n-ar forma un cuplu și ar merge afară și aș fi și eu afară, l-aș căuta. Eu m-am referit la contextul în care am ieși! După cele văzute nu știu ce să zic dacă o să-l mai caut…”, a spus Nicoleta.