Mireasa, sezon 12. Bunica parternă a lui Adin, cu care nu a ținut legătura, intervenție telefonică: „L-am văzut la televizor”

Doamna Nicolița, bunica parternă a lui Adin, a avut o intervenție telefonică surpriză în direct. Femeia l-a văzut pe nepotul ei ultima dată în clasa a treia și acum, l-a recunoscut la TV. Ce au vorbit cei doi pentru prima dată după ani de zile.

Adin și-a deschis sufletul în fața Laviniei și i-a povestit detalii din trecutul lui. Băiatul i-a dezvăluit că nu ține legătura cu tatăl lui biologic l-a „renegat”, nu au luat legătura și nu l-a cunoscut niciodată

„A ținut secret și nici acum nu știe nimeni. De ce să vreau să-l cunosc? Dacă nu s-a interesat de mine atunci, de ce m-ar interesa acum? N-a știut nimic de mine, dacă sunt sănătos, dacă mai sunt, dacă am ce mânca”, a povestit tânărul.

Cu toate acestea, se pare că o parte din familia lui de la Timișoara l-a văzut la televizor, l-a recunoscut și a căutat-o pe doamna Adriana.

Bunica parternă a lui Adin, intervenție telefonică surpriză la Mireasa. Capriile Iubirii. Doamna Nicolița l-a recunoscut la TV, după ani de zile în care nu au ținut legătura

În platou la Mireasa. Capriciile Iubirii, el a urmărit materialul cu lacrimi în ochi și a declarat că nici nu și-ar dori să ia legătura cu tatăl biologic. „Niciodată nu m-a afectat. M-am întrebat poate când eram mic de ce nu m-a căutat sau de ce nu a fost interesat, dar nu am fost foarte curios. Atât timp cât pe el nu l-a interesat că a fost căsătorit și a avut un copil și apoi s-a separat, nu m-a interesat. Cred că a umplut faptul ca maică-mea s-a recăsătorit și a fost bine și am o relație foarte bună cu taică-miu. Nu aș vrea și nici nu aș accepta (n.r. să ia legătura). Nu a făcut asta în 23 de ani și o face acum. De ce?”, a spus băiatul în platou.

„O să te invit să spui alo”, a fost replica Ralcăi Preda. Astfel, bunica paternă a lui Adin a intrat în direct pentru a vorbi cu băiatul pentru prima dată după zeci de ani.

„Am intervenit și eu pentru Adin, l-am văzut după atâția ani de zile. Chiar îmi este drag și dor de el și îl iubesc foarte mult. Ce a fost a trecut, dar mi-este drag și dor de el. Sunt bunica lui și am emoții foarte mari. Mă trec lacrimile. În clasa a treia l-am avut la mare la noi și de atunci, nu l-am mai văzut pe copil. S-a întâmplat necazul și cu soțul și probleme de sănătate”, a spus doamna Nicolița.

„Da, acum mi-am amintit. Am fost, da”, a răspuns băiatul.

„Pensia copilului am plătit-o, soțul meu și-a tăiat piciorul și am avut de umblat 10 ani cu el prin Timișoara, hepatita C, apoi probleme la ficat. Adriana știe, noi am iubit-o pe Adriana și am vorbit cu ea la telefon acum. Și am ținut legătua cu ea și i-am spus că o să îl sun pe Adin. A fost de acord. Și ea se bucură pentru că noi nu am avut nicio discuție. M-a respectat și am respectat-o. Pentru mine a fost ca și fata mea. L-am văzut la televizor și plânge sufletul în mine. Eu vreau să-i fiu alături cum pot și cu ce pot”, a mai adăugat bunica lui paternă.

„Vreau să vă salut, să vă întreb dacă sunteți bine. Am vorbit și cu Lavinia și după ce o să ies de aici, o să vreau să o cunosc pe mătușa Melania, pentru că ea m-a căutat foarte mult. Mereu îmi zicea la mulți ani și îmi trimitea pachet de ziua mea. O să vreau să vă cunosc, din nou, și pe dumneavoastră”, a spus Adin emoționat.

Întrebată ce părere are și despre Lavinia, aceasta a spus că „Nu îmi plac discuții prea aprinse. Gurița mai mică la femei”.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.