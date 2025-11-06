Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Bunicii lui Sorin, atac dur la adresa Dianei. Cum au răspuns întrebați dacă i-ar primi împreună acasă

Bunicii lui Sorin au avut o intervenție telefonică dură la Mireasa. Capriciile Iubirii. Ei și-au sfătuit nepotul să încheie orice interacțiune cu fata. Ce au spus despre atitudinea ei.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 12:22 | Actualizat Joi, 06 Noiembrie 2025, 12:22

Bunicii lui Sorin au intervenit și ei în situația dintre nepotul lor și Diana. Aceștia s-au arătat extrem de înfrijorați de starea lui emoțională și l-au sfătuit să pună punct interacțiunilor cu fata.

Doamna Leana și domnul Sandu, bunicii băiatului, au avut o intervenție telefonică în direct la Mireasa. Capriciile Iubirii.

„Ce faci tu acolo măi măicuță? De ce ești tu numai supărat? Numai supărat ești. De ce mânca-te-ar mămăicuța te-ai dus acolo, numai să fii amărât și necăjit? Nu se poate, mama! Nu se poate să te mai chinui așa. Dezleagă măgarul de la gard și ai terminat-o. Tu nu te îmbraci cum trebuie, tu nu știi ce spui, când vorbește vorbește, când nu vorbește nu vorbește, ea n-are trabă cu cine o întreabă. Eu te rog frumos să te liniștești să nu ajung cu tine prin alte părți de atâta supărare. Este alt băiat care să fie tot așa supărat și alungat? Nu-i convine fetei de tine, să te lase în pace”, i-a transmis bunica lui.

„Toată chestia asta nu este doar din vina Dianei, este și vina mea. Știi că într-o relație nu e doar vina unuia. E 50-50, dacă stau să o iau așa, cred că ar fi 60 la mine, 40 la Diana. Și acele lacrimi pe care le-ați văzut atunci nu au fost din cauza Dianei, a fost o discuție în care mi-am amintit eu ceva de mama. Nicidecum nu mi-a făcut ea ceva anume”, i-a răspuns Sorin.

Eu înțeleg, tataie, dar noi vedem tot de aici, ce se întâmplă acolo cu tine. Dacă se consideră că nu mai poți, pune punct și termină. Numai supărat, numai supărat?”, a adăugat și bunicul lui.

Întrebați ce părere ar avea dacă totuși Sorin și Diana s-ar logodi sau chiar căsători în casa Mireasa, bunicii băiatului a declarat că îl susțin pe acesta în orice alegere ar face, atâta timp cât el este fericit și împăcat.

„Eu vă înțeleg ce spuneț dumneavostră. Noi nu suntem contra, să nu vorbească cu ea, dar de ce numai certuri? Dacă consideră, cum a spus și mama ei, că nu se potrivește cu el, noi ce să mai înțelegem? Dacă tu consideri să fie bine, să fie bine. Nu să-ți fir rușine să te duci în lume cu persoana respectivă. O rugăm din tor sufletul să fie mai atentă”, a mai declarat domnul Sandu.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Mireasa, sezon 12. Ce a postat Emily la foarte scurt timp după ce a părăsit casa Mireasa. Fata a făcut un anunț legat de...
