Mireasa, sezon 12. Cine este Casian și ce poveste dură de viață are. Noul concurent a venit însoțit de mătușa lui

Casian este noul concurent al sezonului 12 Mireasa. Băiatul a intrat în casă în emisia live din 5 noiembrie 2025 și este însoțit de doamna Magdalena.

În emisia live de Mireasa din 5 noiembrie 2025 un nou concurent a intrat în casă. Casian are 26 de ani, este din Deva și în trecut a făcut kick box. Noul concurent din sezonul 12 Mireasa este specialist marketing la un service auto.

„Sunt un bărbat foarte asumat, sincer, îmi place să iufoarte real. Jumătatea mea mi-ar plăcea să fie măcar jumătate din ce pot eu. Să Fetelor, să știți că sunt foarte sincer, real”, a spus el.

Casian și doamna Magdalena au intrat în casa Mireasa

Casian a intrat foarte hotărât în casa Mireasa, și orice nou concurent a răspuns la o serie de întrebări. Băiatul a răspuns clar și la obiect și dezvăluit că ultima lui relație s-a încheiat în ianuarie.

Noul conurent din sezonul 12 Mireasa a mai spus despre el că a făcut kick box de mic, dar s-a lăsat în urmă cu 4 ani pentru că nu și-a dorit să facă sport de performanță. Casian este zodia Săgetător. Ștefania a vrut să afle câte relații serioase a avut și cât au durat și astfel acesta a declarat că a avut 2 relație serioase, iar ambele s-au întins peste 1 an.

„Să fie asumată, sinceră, iubesc din tot sufletul minciuna”, a mai adăugat el despre cea pe care o vede partenera lui de viață.

Casian a intrat în casa Mireasa însoțit de mătușa lui, Doamna Magdalena, care a oferit mai multe detalii din trecutul dureros al tânărului.

„Așteptăm să-l vedem la casa lui. A suferit mult în viață, în familie, dar s-a motivat. Dar are un tată care e foarte aspru, care i-a ținut din scurt și pe el și pe fratel lui”, a spus aceasta.

„Acum 10 ani de zile și după 3 luni nu a mai ținut legătura cu mine și de atunci a trecut mult timp. Am încercat să luăm legătura, am găsit-o pe rețelele sociale”, a explicat Casian.

Întrebat dacă este o fată anume pentru care a intrat în casa Mireasa, el a răspuns imediat că este vorba despre Ștefania.

