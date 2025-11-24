Mireasa sezon 12. Conflict de proporții după revenirea lui Emily. Acuzații, replici acide și o prietenie ruptă

În emisia live de pe 24 noiembrie 2025 de Mireasa au existat tensiuni și schimburi de replici acide. La petrecere, Emily a avut un conflict direct cu Diana. Denisa s-a implicat și ea și a rupt prietenia cu Diana.

În emisia live de Mireasa, Emily a amintit despre gesturi care au deranjat-o la Diana încă de la începutul sezonului, precizând că atunci a tăcut de dragul prieteniei, iar acum este dezamăgită de faptul că Diana nu a primit-o bine. Diana a spus că nu i se pare corect ca Emily să intre pentru a treia oară în casa Mireasa.

Emily: Am acceptat foarte multe de dragul prieteniei, iar eu în afară m-am reuitat la acele momente. Când eu doream să spun anumite lucruri, se punea pumnul în gură. De dragul prieteniei am tăcut. Dar când văd că acele prietenii sunt așa de deranjate de reintrarea mea și când Denisa, persoana de la care n-am avut atâtea așteptări, a fost acolo. Ea n-a continuat atacând.

Lavinia: Și tu ai atacat, I-ai spus Dianei că dacă nu era ea, tu ai fi fost cu Liviu de la începutul competiției.

Emily: M-a încurcat cu partea inițială când ea încerca să mă facă foarte prost pentru că simțeam ceva.

Ștefania: Emily, ai avut atât de multe ocazii să-l iei pe Liviu. La prima petrecere, când puteai să stai cu Liviu, te-ai apropiat de Cristian.

Diana: Ți se pare ok să mă acuzi de niște lucruri la care eu nu am contribuit?

Adin: Se vede clar că a venit cu lecțiile făcute de acasă.

La petrecere a existat un schimb acid de replici între Diana și Emily.

Diana: Regula este pentru toată lumea!

Emily: Dacă pe alții îi doare la bască, mă doare și pe mine!

Diana: Pe cine doare la bască?

Emily: Treaba mea!

Diana: Păi pe cine?

Emily: Nu trebuie să-ți dau ție explicații

Diana: Păi fii explicită!

Emily: Cine ești tu să-ți dau ție explicații?

Diana: Mireasa Săptămânii!

Emily: Mă doare undeva!

Denisa a intervenit și i-a cerut Dianei să se oprească, ceea ce a enervat-o și a făcut-o să țipe. Ulterior, Denisa a înfruntat-o pe Diana.

Denisa: Vreau să știi că ai pierdut o prietenă!

Diana: Pentru?

Denisa: Nu vreau să vorbesc cu tine acum! O să vorbim când o să fii lucidă.

Diana: Denisa, te rog frumos! Pentru ce am pierdut o prietenă? Eu cred că tu ai pierdut!

Denisa: Am pierdut o persoană care putea să mă sape oricum!

„Eu am fost supărată pe reacția Dianei și pe faptul că mi-a zis că sunt frustrată că nu l-ați ales pe Cristian”, a spus Denisa în live.

„S-au schimbat lucrurile de la intrarea lui Emily. Liviu e deja schimbat. Liviu a vrut să facă relație cu oricine numai să se însoare”, a spus Adin.