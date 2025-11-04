Mireasa, sezon 12. Cosmin a recunoscut că o place pe Ale, de fapt: „Am mințit prea mult”. Ce decizie a luat fata

Într-un moment de sinceritate, Cosmin a spus că nu poate să mai mintă și a recunoscut că o place pe Ale. Ulterior, el a izbunict în plâns.

Loredana a încheiat cunoașterea cu Cosmin, după ce a văzut priviri între el și Ale. Băiatul a negat vehement și a spus că este mai apropiat de ea doar prin prisma prieteniei lui cu Virgil. Cu toate acestea, la câteva ore distanță, Cosmin a făcut dezvăluirea care i-a luat pe toți prin surprindere. Într-un moment de sinceritate, el a spus că nu vrea să mai mintă și a recunoscut că o place pe Ale.

Cosmin i-a mărturisit lui Ale că o place. Cum a reacționat fata după dezvăluirea care a șocat toată casa

„Ceea ce o să spun, o să fiu un gunoi de om (n.r. față de Virgil). M-am săturat să tot mint. Ce simt eu nu-i corect. Am mințit mult și m-am săturat”, a mărturisit Cosmin de față cu toată lumea.

„Nu te cred! Și tu n-ai zis chestia asta din cauza că ce?”, a reacționat Ale.

„Că o să fiu judecat”, a răspuns el.

Cosmin, ulterior, s-a simțit rău și a început să plângă. „Nu te judeca pentru chestia asta. Nu ai făcut nimic rău”, a mers Ale să îl împace.

Și Iolanda l-a încurajat spunându-i că Virgil a plecat din emisiune și nu trebuie să se gândească la el.

„Ce am legat cu el în două săptămâni, nu am legat cu altul într-un an”, a mai adăugat băiatul emoționat.

„Sunt bulversată total. Nu mă așteptam la chestia asta. Nu îl priveam așa. Care ar fi acum răsturnarea cea mai mare de situație? Să vină și Virgil”, a mai spus ea.

În emisia live din 4 noiembrie 2025, Cosmin a spus că nu și-a exprimat sentimentele știind că o să îl deranjeze pe Virgil. „Eu, când a plecat Virgil, știam că Ale îi e o persoană dragă”, a adăugat el.

Băiatul a recunoscut că și-a dat seama că o place cu două zile înainte de eliminarea lui Virgil, înainte de a-i oferi Loredanei trandafirul în live.

„Îmi plăcea fizic (n.r. pe Loredana), am zis să încerc, nu puteam să mă duc în partea cealaltă să încerc, pentru că mă gândeam la Virgil”, și-a explicat acesta atitudinea.

„Legat de modul în care s-a comportat, nu mi-ar fi plăcut să am așa un băiat lângă mine. Mai mult îi pasă de ceea ce crede Virgil, care nu este aici. Faptul că față de mine nu regretă, să îmi spună că îi pare rău...”, a reacționat și Loredana în live.

De asemenea, Ale a rectificat chemarea lui Virgil în casă, iar cererea ei a fost anulată.

„După ce am avut discuția cu dumneavostră și ce a spus Adin, m-a trezit la realitate și mi-a amintit pentru ce sunt aici: să-mi găsesc pe cineva. M-am abătut de scopul meu principal. Nu mai e valabil. Și aseară mi s-a confirmat alt lucru, când Nicoleta a primit un cadou de la Gabriela, mie nu mi s-a putut trimite o simplă scrisoare, că atât am cerut”, a mai ținut să transmită fata.

După dezvăluirea băiatului, Loredana a confruntat-o pe Ale cu privire la ce a văzut între ei doi.

„Nu am simțit din partea lui nicio privire. Și pe tine te-am considerat a îmi fi apropiată. Când te îndreptam către el o făceam sincer. Nu aș fi fost nebună să îi fac chemare lui Virgil dacă simțeam ceva pentru altcineva”, i-a spus Ale

„Eu am simțit și din partea ta, nu doar din partea lui. Am văzut de multe ori priviri. Nu te acuz, așa am simțit”, a concluzionat fata.

