Mireasa, sezon 12. Cum a răspuns Diana întrebată dacă ar spune DA unei logodne cu Sorin

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 26 noiembrie 2025, Diana a fost întrebată direct dacă ar accepta să se logodească cu Sorin în emisiune. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025, 12:13 | Actualizat Joi, 27 Noiembrie 2025, 12:31

În contextul discuțiilor despre premiu și căsătorii și după ce Emily a spus clar că ia în calcul căsătoria în emisiune, Diana a fost întrebată dacă ar spune DA unei cereri în căsătorie.

Raluca Preda: Dacă Sorin te-ar cere în căsătorie, ai spune DA? Te-ai logodi?

Diana: Normal că nu!

Sorin: Dar nu aș face eu acest lucru.

Diana: M-a întrebat pe mine.

Diana și Emily au avut parte de o confruntare în urma căreia au convenit să-și vadă fiecare de treaba ei. La finalul confruntării, cele două s-au îmbrățișat.

Conversația a fost una calmă, iar cele două fete și-au adresat întrebări și și-au răspuns. Diana i-a mărturisit lui Emily că s-a simțit rănită de atitudinea ei după ce ea a avut o săptămână în care s-a simțit umilită, iar Emily i-a spus că, din perspectiva unei prietene, ea a trebuit să-și exprime părerile negative față de ceea ce a făcut Sorin.

Diana: Dacă te-ai pune în locul meu, și o persoană care a ieșit din competiție și intră înapoi și spune că ea știe cum sunt lucrurile în afară și că dacă ar deschide gura, ar spune multe, te-ai simți într-o postură inferioară?

Emily: Nu! Ce aș face, mai ales dacă este de la prietena mea, m-aș duce la ea și aș întreba despre ce este vorba. Ziceam: Da, Diana, ai fost pusă în situația aia! Ți-aș fi spus ipostaza în care ai fost pusă.

Colaj cu Diana și Sorin
+2
Diana: Pe lângă faptul că m-am simțit atât de umilită în săptămâna aia, faptul că a venit de la prietena mea să-mi intensifice sentimentul ăsta de vinovăție pentru ce am făcut eu sus… După ce am auzit și vorbele tale…

