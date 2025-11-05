Mireasa, sezon 12. Cum comentează Iolanda dovezile că a făcut streaming pentru adulți. De ce a negat la casting

În ediția live din 5 noiembrie 2025, Iolanda a recunoscut că a făcut streaming pentru adulți și a explicat de ce a negat la casting.

„Avem dezvăluiri despre una dintre concurentele din acest sezon. Despre cine credeți că este vorba?”, a anunțat Simona Gherghe în emisia live din 5 noiembrie 2025. Iolanda a declarat că se gândește că despre ea au apărut noi informații, potrivit cărora a făcut streaming pentru adulți, așa că a recunoscut totul în live.

Cum comentează Iolanda dovezile că a făcut streaming pentru adulți. De ce a negat la casting

Într-un moment de sinceritate cu mamele și Simona, fata le-a povestit detalii din trecutul ei. Aceasta a menționat că ea „face bani din orice”.

„Primul meu telefon l-am luat de la amanet. Eu fac bani din orice. Găsesc bani de oriunde. Că nu stau doar în salariu. Și de pe telefon. Muncesc la casino. Credeți că sunt Alexandru, liber profesionist? Mă plimb printre aparate, dau bani la clienți. Eu de sărbători legale îmi dau demisia. Nu mă pune nimeni pe mine să lucrez se sărbători. Am stat câteva luni n-am muncit, apoi am muncit. 15 ani aveam când am venit prima oară. Când am văzut prima oară Bucureștiului, am zis aici e locul meu. M-am utat la Iași, 3 luni, nu mi-a plăcut”, povestea Iolanda.

În plus, Iolanda a dezvăluit că a făcut și streaming pentru adulți. În platou, Simona Gherghe i-a cerut explicații pentru imaginile provocatoare care circulă în mediul online cu ea, după ce la casting nu a recunoscut că a practicat această activitate.

„Știam că dacă recunosc, e posibilitatea să nu pot intra. Am mai dat un casting acum câțiva ani, nu aici, și nu am fost primită tocmai de aceea. Ultima oară când am intrat, a fost acum un an și ceva. Când am rămas fără bani, am mai atentat la personale pe care le-am putut șantaja emoțional. Le-am povestit situația cu care mă confrut și nu mi-au mai trimis bani pe videoclipuri. Eu când am început treaba asta nu știam engleză. Și îți trebuie un psihic foarte puternic, pentru că nu toți vin doar pentru nuditate”

