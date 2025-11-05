Mireasa, sezon 12. Cum comentează Iolanda dovezile că a făcut streaming pentru adulți. De ce a negat la casting

Antena Căutare
În ediția live din 5 noiembrie 2025, Iolanda a recunoscut că a făcut streaming pentru adulți și a explicat de ce a negat la casting.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 16:30 | Actualizat Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 16:44

„Avem dezvăluiri despre una dintre concurentele din acest sezon. Despre cine credeți că este vorba?”, a anunțat Simona Gherghe în emisia live din 5 noiembrie 2025. Iolanda a declarat că se gândește că despre ea au apărut noi informații, potrivit cărora a făcut streaming pentru adulți, așa că a recunoscut totul în live.

Într-un moment de sinceritate cu mamele și Simona, fata le-a povestit detalii din trecutul ei. Aceasta a menționat că ea „face bani din orice”.

„Primul meu telefon l-am luat de la amanet. Eu fac bani din orice. Găsesc bani de oriunde. Că nu stau doar în salariu. Și de pe telefon. Muncesc la casino. Credeți că sunt Alexandru, liber profesionist? Mă plimb printre aparate, dau bani la clienți. Eu de sărbători legale îmi dau demisia. Nu mă pune nimeni pe mine să lucrez se sărbători. Am stat câteva luni n-am muncit, apoi am muncit. 15 ani aveam când am venit prima oară. Când am văzut prima oară Bucureștiului, am zis aici e locul meu. M-am utat la Iași, 3 luni, nu mi-a plăcut”, povestea Iolanda.

În plus, Iolanda a dezvăluit că a făcut și streaming pentru adulți. În platou, Simona Gherghe i-a cerut explicații pentru imaginile provocatoare care circulă în mediul online cu ea, după ce la casting nu a recunoscut că a practicat această activitate.

„Știam că dacă recunosc, e posibilitatea să nu pot intra. Am mai dat un casting acum câțiva ani, nu aici, și nu am fost primită tocmai de aceea. Ultima oară când am intrat, a fost acum un an și ceva. Când am rămas fără bani, am mai atentat la personale pe care le-am putut șantaja emoțional. Le-am povestit situația cu care mă confrut și nu mi-au mai trimis bani pe videoclipuri. Eu când am început treaba asta nu știam engleză. Și îți trebuie un psihic foarte puternic, pentru că nu toți vin doar pentru nuditate”

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

