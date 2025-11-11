Mireasa, sezon 12. Denisa a plâns după scandalul din casă. Ce a spus la testimonial despre Ștefania

Denisa a plâns după scandalul din casa Mireasa. Fata a spus în live că i-a cerut scuze Ștefaniei pentru jignirile pe care i le-a adus.

Denisa, supărată că i-a fost luat premiul muncit, și anume o noapte fără camere cu Cristian, a avut o tiradă de cuvinte dure la adresa Ștefaniei. Printre altele i-a spus: „Te urăsc din tot sufletul”, „Ai vrut victimizare. Dacă vrei să fii victimă o să fiu eu agresorul tău… verbal”, „Nu te duce capul”, „Să nu te văd în fața ochilor”. După ziua difuzării materialelor cu scandalul, Denisa a lăcrimat.

La testimonial, Denisa a susținut în continuare că Ștefania a premeditat totul.

Denisa a plâns după scandalul din casă. Ce a spus la testimonial despre Ștefania

„Mi-aș dori să plec din cauza conflictului, pentru că m-a marcat foarte tare. Și mă gândesc că Cristian s-ar supăra. Consider că Ștefania a premeditat acțiunea. Mi-a plătit o poliță. Nu i-am greșit cu absolut nimic. Aș defini-o pe Ștefania un om rău. Ce are de obținut din acest conflict? Atenția publicului, care îi servește la a o ține în top. Vânează premiul. Dacă aș avea puterea să o elimin, aș face-o pentru că mă incomodează prezența ei și-mi face rău. Nu am nimic cu Diana și Sorin, dar nu aveam ce să teste la o relație de 2 zile. Consider că ar călca pe cadavre pentru premiu”, a spus Denisa.

Ștefania a avut și ea un testimonial după conflict.

„Pot să înțeleg deranjul, dar s-au întrecut bunul simț, respectul și omenia. Înțeleg că am deranjat-o. Doar modul prin care reacționează este unul rău. Mi-a fost greu să mă țin pe picioare. Mi-a fost teamă că Iolanda ar putea să ajungă la violență fizică. E vulcanică, își caută loc în conflicte. Denisa e vulcanică și reacționează impulsiv”, a spus Ștefania.

