Mireasa, sezon 12. Diana a cerut să vadă o discuție între Sorin și Liviu: „De ce te-ai supăra pe mine dacă m-aș căsători aici?”

Liviu i-a spus lui Sorin că dacă se va căsători cu Diana în emisiune, nu îi va mai fi prieten. Diana a cerut să vadă materialul cu dialogul dintre băieți, iar dorința i s-a îndeplinit în emisia live de Mireasa de pe 25 noiembrie 2025.

„Încă de ieri se cere insistent ceva și anume o discuție pe care au avut-o Sorin și Liviu vineri seara. A cerut-o și Diana, a vorbit și Adin despre asta. Ei bine, colegii mei au găsit-o și o să o vedem”, a anunțat Simona Gherghe încă de la începutul emisiei live de Mireasa, de pe 25 noiembrie 2025.

„Se cere insistent un material”. Diana a vrut să asculte o discuție între Sorin și Liviu, iar dorința i s-a îndeplinit. Ce s-a văzut în imagini: „De ce te-ai supăra pe mine dacă m-aș căsători aici?”

Liviu: Sunt sigur că de acum nu o să voteze nimeni la task-uri Liviu și Emily, de la invidie.

Sorin: Cine are, mă, ceva cu tine?

Liviu: Aici nu, dar în partea cealaltă… Diana, de exemplu. S-a văzut cine sunt importanți

Sorin: S-a văzut că n-am rival.

Liviu: Dacă eu pentru voi sunt o amenințare, eu mă simt bine. Voi nu reprezentați pentru mine o concurență.

Sorin: Dar de ce te-ai supăra pe mine dacă m-aș căsători aici?

Liviu: Pentru că știu că nu sunt sentimente adevărate. E vreau să țin lângă mine doar oameni cu cuvânt.

Ionuț: Bat la pariu că dacă ar fi avut Diana revenirile lui Emily te-ai fi ofticat, ai fi făcut gălăgie.

Adin: Tu și acum te oftici. Dacă se însoară Sorin îți albește părul. Calmează-te că oricum câștigi.

„Dacă Sorin s-ar căsători ar fi vizibil că ar face-o pentru premiu. Uneori a zis fără să fie întrebat că nu face căsătorie aici. Dacă face asta, mi-ar da răspunsuri la întrebările mele, și ar pierde un prieten”, a spus Liviu în emisia live.