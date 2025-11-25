Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Diana a cerut să vadă o discuție între Sorin și Liviu: „De ce te-ai supăra pe mine dacă m-aș căsători aici?”

Mireasa, sezon 12. Diana a cerut să vadă o discuție între Sorin și Liviu: „De ce te-ai supăra pe mine dacă m-aș căsători aici?”

Liviu i-a spus lui Sorin că dacă se va căsători cu Diana în emisiune, nu îi va mai fi prieten. Diana a cerut să vadă materialul cu dialogul dintre băieți, iar dorința i s-a îndeplinit în emisia live de Mireasa de pe 25 noiembrie 2025. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 17:20 | Actualizat Marti, 25 Noiembrie 2025, 17:26

„Încă de ieri se cere insistent ceva și anume o discuție pe care au avut-o Sorin și Liviu vineri seara. A cerut-o și Diana, a vorbit și Adin despre asta. Ei bine, colegii mei au găsit-o și o să o vedem”, a anunțat Simona Gherghe încă de la începutul emisiei live de Mireasa, de pe 25 noiembrie 2025.

„Se cere insistent un material”. Diana a vrut să asculte o discuție între Sorin și Liviu, iar dorința i s-a îndeplinit. Ce s-a văzut în imagini: „De ce te-ai supăra pe mine dacă m-aș căsători aici?”

Liviu: Sunt sigur că de acum nu o să voteze nimeni la task-uri Liviu și Emily, de la invidie.

Sorin: Cine are, mă, ceva cu tine?

Liviu: Aici nu, dar în partea cealaltă… Diana, de exemplu. S-a văzut cine sunt importanți

Sorin: S-a văzut că n-am rival.

Liviu: Dacă eu pentru voi sunt o amenințare, eu mă simt bine. Voi nu reprezentați pentru mine o concurență.

Sorin: Dar de ce te-ai supăra pe mine dacă m-aș căsători aici?

Liviu: Pentru că știu că nu sunt sentimente adevărate. E vreau să țin lângă mine doar oameni cu cuvânt.

Ionuț: Bat la pariu că dacă ar fi avut Diana revenirile lui Emily te-ai fi ofticat, ai fi făcut gălăgie.

Adin: Tu și acum te oftici. Dacă se însoară Sorin îți albește părul. Calmează-te că oricum câștigi.

Colaj cu concurenții Mireasa
+2
Mai multe fotografii

„Dacă Sorin s-ar căsători ar fi vizibil că ar face-o pentru premiu. Uneori a zis fără să fie întrebat că nu face căsătorie aici. Dacă face asta, mi-ar da răspunsuri la întrebările mele, și ar pierde un prieten”, a spus Liviu în emisia live.

Mireasa, sezon 12. Iolanda și Alexandru s-au despărțit. Fata a anunțat separarea în live... Mireasa, sezon 11. Cristian și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce mesaj plin de iubire i-a transmis Maria: „O viață lângă ...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Citește și
Mireasa, sezon 12. Diana și Sorin s-au apropiat din nou, la scurt timp de la despărțire. Ce au spus cei doi în live
Mireasa, sezon 12. Diana și Sorin s-au apropiat din nou, la scurt timp de la despărțire. Ce au spus cei doi în live
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Mireasa sezon 12. Conflict de proporții după revenirea lui Emily. Acuzații, replici acide și o prietenie ruptă
Mireasa sezon 12. Conflict de proporții după revenirea lui Emily. Acuzații, replici acide și o prietenie ruptă
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x