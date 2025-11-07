Mireasa, sezon 12. Diana și Sorin s-au sărutat pasional. Cum au răspuns, în gală, întrebați dacă formează un cuplu

În gala din 7 noiembrie 2025, Diana și Sorin au răpuns celei mai așteptate întrebări, după ce s-au sărutat.

După ce Sorin a mărturisit că își dorește o relație cu Diana și a încercat să o pupe în live, inevitabilul s-a produs. Cei doi au lăsat de-o parte discuțiile tensionate și s-au sărutat pasional.

„Vreau să faci ceva. Să mă pupi”, i-a spus direct băiatul. „Vreau să fac și pasul ăsta, cât de rău poate să fie?!”, i-a spus el după ediția de joi. Apoi. toată seara s-au tachinat.

„Dar știi să săruți. Nu știu dacă ai cum să nu te îndrăgosteși după săruturile astea. Mă refer la mine, a reacționat el după momentul care a durat secunde în șir.

Diana și Sorin formează un cuplu. Ce surpriză au primit în gala din 7 noiembrie 2025

„Acestea fiind spuse, Diana, Sorin vă declarați un cuplu la Mireasa?”, a întrebat Simona Gherghe în gala de vineri, 7 noiembrie 2025.

„Da”, au răspuns ei pe rând, apoi cei doi au avut parte de o surpriză în platou. Proaspătul cuplu a primit o sticlă de șampanie pentru a celebra momentul.

„Pentru o viață frumoasă împreună și pentru noi”, au închinat ei un pahar în aplauzele tuturor celor din platou.

„Dacă știam că e așa, o făceam din a doua săptămână”, a mai adăugat băiatul.

