Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Diana, val de critici după întâlnirea cu Liviu: „Este vorba de educație”. Cum a răspuns băiatul în direct

Mireasa, sezon 12. Diana, val de critici după întâlnirea cu Liviu: „Este vorba de educație”. Cum a răspuns băiatul în direct

Liviu și Diana au avut un scurt date în casa Mireasa, iar fata a fost nemulțumită de comportamentul distant al băiatului. Concurenta sezonului 12 Mireasa a avut mai multe critici la adresa lui Liviu, iar acesta i-a dat o replică în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 August 2025, 13:16 | Actualizat Joi, 07 August 2025, 13:19
Galerie
Diana, val de critici după întâlnirea cu Liviu | Antena 1

Liviu a fost deranjat de faptul că Diana s-a legat de cei 7 ani de acasă ai lui. Diana a mai precizat că în timpul întâlnirii s-a simțit de parcă nu ar fi fost suficient de bună, sentiment care a dus-o cu gândul la fosta relație.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Doamna Cristiana ascunde o poveste cutrămurătoare de viață. Și-a pierdut fiul și se luptă cu o boală grea

Diana, nemulțumită de întâlnirea cu Liviu: „Modul în care m-a făcut să mă simt acolo mi-a amintit de fosta relație”

„Poate nici eu nu am vrut să ies cu el la date, dar am fost forțați să ieșim. Cred că trebuie să dai dovadă de bun simț, să petreacă timp cu tine plăcut. Este vorba de educație și bună creștere. Modul în care m-a făcut să mă simt acolo mi-a amintit de fosta relație. Ce mă enervează băieții din ziua de azi! Niciuna dintre noi nu e vreo urâtă. Alții și-ar da un plămân să iasă cu noi”, a spus Diana.

„S-au spus niște cuvinte destul de deranjante. Ce consideră ea că s-a întâmplat la speed date nu are nicio legătură cu educația de acasă. A spus că i-am adus aminte de fosta relație. Nu sunt responsabil pentru resentimentele din trecutul ei”, a spus Liviu la Mireasa, Capriciile Iubirii.

„Nu a avut curaj să-mi spună mie anumite chestii, dar a avut curaj să le spună altor băieți despre mine că nu știu să accept un refuz și că eu l-am încărcat aseară cu emoții”, a spus Diana.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Colaj cu Diana si Liviu
+2
Mai multe fotografii

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro.De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Mireasa, sezon 12. Ion a fost implicat într-un accident mortal. Băiatul duce o povară în suflet: „Mi-a fost foarte greu”... Chat-ul zilei la Mireasa, 7 august 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a putut să spună Laurenţiu Reghecampf despre Bebeto, după momentul unic din viaţa fiului său Ce a putut să spună Laurenţiu Reghecampf despre Bebeto, după momentul unic din viaţa fiului său
Observatornews.ro Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare. S-au tras 21 de salve de tun. Filmul evenimentelor Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare. S-au tras 21 de salve de tun. Filmul evenimentelor

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


JLo intră în lumea seducției, a riscului și a puterii feminine. Hustlers e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 JLo intră în lumea seducției, a riscului și a puterii feminine. Hustlers e acum în AntenaPLAY!
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 6 august 2025. Cum a cucerit-o CRBL pe Olga: începuturile poveștii de iubire Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 6 august 2025. Cum a cucerit-o CRBL pe Olga: începuturile poveștii de iubire Miercuri, 06.08.2025, 18:37 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Mireasa, sezon 12. Cine este Ion. Ce înălțime are și care este povestea lui de viață
Mireasa, sezon 12. Cine este Ion. Ce înălțime are și care este povestea lui de viață
Locuri pe care ar trebui să le cureți lunar pentru o casă mai aerisită
Locuri pe care ar trebui să le cureți lunar pentru o casă mai aerisită Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Povestea de viață a lui Virgil. Cine este concurentul venit în emisiune alături de doamna Cristiana
Mireasa, sezon 12. Povestea de viață a lui Virgil. Cine este concurentul venit în emisiune alături de doamna...
Demet Özdemir revine în centrul atenției cu o rochie inedită. Ce detaliu au observat fanii la ținuta sa
Demet Özdemir revine în centrul atenției cu o rochie inedită. Ce detaliu au observat fanii la ținuta sa Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Funeralii de stat pentru Ion Iliescu. Ultimele omagii aduse în fața sicriului fostului președinte, în Sala Unirii, la Palatul Cotroceni
Funeralii de stat pentru Ion Iliescu. Ultimele omagii aduse în fața sicriului fostului președinte, în Sala... Libertatea.ro
Ce loc ar trebui să ocupe România în UE, ca nivel de trai, ținând cont de resursele naturale, potrivit AI. Cauzele eșecului, găsite de inteligența artificială
Ce loc ar trebui să ocupe România în UE, ca nivel de trai, ținând cont de resursele naturale,... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Nu își mai ascund relația! După luni bune de speculații și zvonuri, cele două vedete au apărut în public împreună, iar gesturile romantice nu au lipsit. Foto
Nu își mai ascund relația! După luni bune de speculații și zvonuri, cele două vedete au apărut în public... Elle
Mara Bănică, vacanță fabuloasă în Maldive! Cazarea pe care a ales-o este un colț de rai și arată spectaculos | FOTO
Mara Bănică, vacanță fabuloasă în Maldive! Cazarea pe care a ales-o este un colț de rai și arată spectaculos... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu mousse de zmeură și jeleu de zmeură. Un desert fructat și elegant
Prăjitură cu mousse de zmeură și jeleu de zmeură. Un desert fructat și elegant HelloTaste.ro
O țară din UE a cumpărat atât de mult aur în 2025 încât acum are rezerve mai mari decât Banca Centrală Europeană
O țară din UE a cumpărat atât de mult aur în 2025 încât acum are rezerve mai mari decât Banca Centrală... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 6 august 2025. Taurii se simt trădați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 august 2025. Taurii se simt trădați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
România și Serbia vor semna un memorandum pentru construcția Porților de Fier III. Și bulgarii au planuri pe Dunăre
România și Serbia vor semna un memorandum pentru construcția Porților de Fier III. Și bulgarii au planuri pe... Jurnalul
Cum este văzut decesul lui Ion Iliescu de presa de la Kremlin: A fost un susținător al relațiilor constructive cu Rusia...
Cum este văzut decesul lui Ion Iliescu de presa de la Kremlin: A fost un susținător al relațiilor constructive cu... Kudika
Ai voie să foloseşti telefonul în timp ce stai la semafor, în maşină? Legea spune clar, în 2025
Ai voie să foloseşti telefonul în timp ce stai la semafor, în maşină? Legea spune clar, în 2025 Playtech
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu Redactia.ro
Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare. S-au tras 21 de salve de tun. Filmul evenimentelor
Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare. S-au tras 21 de salve de tun. Filmul evenimentelor Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
FOTO. „Asta e artă”. Vedeta a renunțat complet la haine de ziua ei
FOTO. „Asta e artă”. Vedeta a renunțat complet la haine de ziua ei ProSport
NASA tocmai a descoperit a doua Lună? Ce este misteriosul obiect care gravitează în jurul Pământului
NASA tocmai a descoperit a doua Lună? Ce este misteriosul obiect care gravitează în jurul Pământului Gandul
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Miley Cyrus a pozat nud pentru coperta revistei Perfect: „Există un anumit tip de putere în asta”
Miley Cyrus a pozat nud pentru coperta revistei Perfect: „Există un anumit tip de putere în asta” ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Prăjitură cu mousse de ciocolată și mousse de fructe de pădure
Prăjitură cu mousse de ciocolată și mousse de fructe de pădure Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x