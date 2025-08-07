Mireasa, sezon 12. Diana, val de critici după întâlnirea cu Liviu: „Este vorba de educație”. Cum a răspuns băiatul în direct

Liviu și Diana au avut un scurt date în casa Mireasa, iar fata a fost nemulțumită de comportamentul distant al băiatului. Concurenta sezonului 12 Mireasa a avut mai multe critici la adresa lui Liviu, iar acesta i-a dat o replică în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Liviu a fost deranjat de faptul că Diana s-a legat de cei 7 ani de acasă ai lui. Diana a mai precizat că în timpul întâlnirii s-a simțit de parcă nu ar fi fost suficient de bună, sentiment care a dus-o cu gândul la fosta relație.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Doamna Cristiana ascunde o poveste cutrămurătoare de viață. Și-a pierdut fiul și se luptă cu o boală grea

Diana, nemulțumită de întâlnirea cu Liviu: „Modul în care m-a făcut să mă simt acolo mi-a amintit de fosta relație”

„Poate nici eu nu am vrut să ies cu el la date, dar am fost forțați să ieșim. Cred că trebuie să dai dovadă de bun simț, să petreacă timp cu tine plăcut. Este vorba de educație și bună creștere. Modul în care m-a făcut să mă simt acolo mi-a amintit de fosta relație. Ce mă enervează băieții din ziua de azi! Niciuna dintre noi nu e vreo urâtă. Alții și-ar da un plămân să iasă cu noi”, a spus Diana.

„S-au spus niște cuvinte destul de deranjante. Ce consideră ea că s-a întâmplat la speed date nu are nicio legătură cu educația de acasă. A spus că i-am adus aminte de fosta relație. Nu sunt responsabil pentru resentimentele din trecutul ei”, a spus Liviu la Mireasa, Capriciile Iubirii.

„Nu a avut curaj să-mi spună mie anumite chestii, dar a avut curaj să le spună altor băieți despre mine că nu știu să accept un refuz și că eu l-am încărcat aseară cu emoții”, a spus Diana.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro.De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.