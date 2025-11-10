Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Doamna Adriana a sunat pentru a lămuri detalii familiale. Ce a spus despre bunica lui Adin

După intervenția bunicii paterne a lui Adin, care nu își mai contactase nepotul din copilăria acestuia, doamna Adriana a sunat la Mireasa, Capriciile Iubirii să lămurească lucrurile. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 12:07 | Actualizat Luni, 10 Noiembrie 2025, 12:29

Doamna Adriana a vrut să-i precizeze fiului că nu a încurajat-o pe doamna Nicolița să sune în direct și nici nu a ținut legătura cu ea de-a lungul timpului, așa cum a spus. În una dintre emisiile live de la Mireasa, Capriciile Iubirii, bunica paternă a insistat să vorbească cu nepotul ei. Aceasta a spus că a ținut legătura cu mama lui Adin până la 18 ani ai lui, însă doamna Adriana a negat acest enunț, numindu-l „aberație”. De asemenea, doamna Adriana a vrut să-și liniștească fiul bulversat și să-l sfătuiască să nu-și dorească să aibă de-a face cu familia care l-a renegat.

După intervenția telefonică a bunicii lui Adin, mama băiatului a ținut să facă lămuriri: „A spus aberații!”. Ce a dezvăluit doamna Adriana despre familia care l-a renegat pe fiul ei

„Jumătate din vorbe au fost aberații. Eu nu am păstrat legătura cu ea, tu ai fi știut asta. Exclus să-i fi spus să sune. Am discutat, era foarte încântată de cum arăta Adin și i-am zis că poate să-i scrie băiatului. Nici gând! Îmi permiteam să-i fac asta băiatului meu? Nu-și permite familia lui să-l sune în direct și sună ea, pentru ce? După atâția ani, nu mai avea răbdare până în decembrie! Adin poate să confirme că toată familia i-a spus că îi poate căuta. În momentul de față îi spun lui Adin: Nu ai de ce să-i cauți! Nu te-au vrut! La revedere!”

Doamna Nicolița l-a luat prin surprindere pe Adin cu intervenția sa telefonică:

„Am intervenit și eu pentru Adin, l-am văzut după atâția ani de zile. Chiar îmi este drag și dor de el și îl iubesc foarte mult. Ce a fost a trecut, dar mi-este drag și dor de el. Sunt bunica lui și am emoții foarte mari. Mă trec lacrimile. În clasa a treia l-am avut la mare la noi și de atunci, nu l-am mai văzut pe copil. S-a întâmplat necazul și cu soțul și probleme de sănătate”, a spus doamna Nicolița.

„Da, acum mi-am amintit. Am fost, da”, a răspuns băiatul.

Colaj cu Adin

„Pensia copilului am plătit-o, soțul meu și-a tăiat piciorul și am avut de umblat 10 ani cu el prin Timișoara, hepatita C, apoi probleme la ficat. Adriana știe, noi am iubit-o pe Adriana și am vorbit cu ea la telefon acum. Și am ținut legătua cu ea și i-am spus că o să îl sun pe Adin. A fost de acord. Și ea se bucură pentru că noi nu am avut nicio discuție. M-a respectat și am respectat-o. Pentru mine a fost ca și fata mea. L-am văzut la televizor și plânge sufletul în mine. Eu vreau să-i fiu alături cum pot și cu ce pot”, a mai adăugat bunica lui paternă.









