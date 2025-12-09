Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Doamna Cristiana a părăsit emisiunea. Ce i-a transmis Simona Gherghe

Doamna Cristiana a părăsit și ea emisiunea Mireasa, după ce Alexandru a fost eliminat de Nicoleta. 

Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 14:33 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 14:40

„Remarc că sunt mai puține mame, asta pentru că ieri doamna Cristiana a părăsit casa Mireasa, știți că avea niște probleme de sănătate și a plecat emisiunea ca să și le rezolve și oricum a plecat și Alexandru și doamna Cristiana îl reprezenta pe Alexandru în emisiune, o perioadă în reprezenta și pe Adin, dar dacă s-a întors mama lui oricum s-au aranjat lucrurile în așa fel încât să poată să meargă să-și rezolve și dumneaei problemele de sănătate, îi mulțumim că a fost alături de noi aproape tot sezonul și îi spunem multă-multă sănătate”, a anunțat Simona Gherghe la începutul emisiei live de pe 9 decembrie 2025.

O altă plecare din casa Mireasa. După ce Alexandru a fost eliminat de Nicoleta, a mai părăsit cineva emisiunea. Simona Gherghe, anunț la început de emisie: „Remarc că sunt mai puține...”

Doamna Cristiana a fost mai întâi însoțitoarea lui Virgil în sezonul 12 Mireasa, dar l-a luat sub aripa ei și pe Alexandru. Doamna Cristiana a trebuit la un moment dat să plece pentru puțin timp din casa Mireasa, din cauza problemelor de sănătate, dar a revenit. După ce Alexandru a fost eliminat, doamna Cristiana a rămas în casă pentru Adin, deoarece doamna Adriana a părăsit și ea emisiunea pentru o perioadă. Alexandru a petrecut 24 de zile ca invitat în casa Mireasa, iar la expirarea termentului, băiatul a părăsit emisiunea la decizia Nicoletei. În același timp cu „fiul adoptiv”, a plecat și doamna Cristiana.

Mireasa, sezon 12. Alexandru părăsește casa, la decizia Nicoletei. Iolanda s-a enervat și a plecat din live

Chat-ul zilei la Mireasa, 9 decembrie 2025.
Mireasa, sezon 12. Alexandru părăsește casa, la decizia Nicoletei. Iolanda s-a enervat și a plecat din live
Mireasa, sezon 12. Alexandru părăsește casa, la decizia Nicoletei. Iolanda s-a enervat și a plecat din live
