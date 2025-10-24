Mireasa, sezon 12. Doamna Nelly, sfat important pentru Diana, înainte de părăsi casa. Ce a observat la Sorin, de fapt

Antena Căutare
Înainte de a părăsi casa Mireasa, doamna Nelly i-a oferit un sfat important fiicei sale. Nu s-a ferit și a spus sincer ce a observat la Sorin:

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Vineri, 24 Octombrie 2025, 17:14 | Actualizat Vineri, 24 Octombrie 2025, 17:41

Doamna Nelly a părăsit casa Mireasa, imediat după gala de vineri, 24 octombrie 2025. Mama Dianei a stat în casă timp de 4 zile, după ce a venit să îi fie alături fetei, într-o perioadă complicată pentru ea. Deși a preferat să fie echidistantă, înainte de a pleca din emisiune, aceast i-a spus fiicei sale ce a observat la Sorin și i-a oferit un sfat important.

Într-o discuție mamă - fiică, doamna Nelly a încercat să afle ce simte, de fapt, fata ei pentru Sorin, dar i-a spus și cum se vede din exterior legărura lor.

„Din exterior, așa se vede. Că lui îi place de tine ca de o prietenă. El vrea să se împrietenească aici și tu ești cea mai apropiată. El asta a și spus înainte. Acum nu spune nimic. Nu am auzit”, și-a spus părerea sinceră

„Tu special nu vrei să deschizi ochii? Un băiat când vine la o prietenă se bagă în zona ei, așa în continuu?”, a răspuns Diana

„Un băiat care vrea mai mult îi place să o cuprindă, să o sărute, să o prindă de mână. Niște gesturi. O domnișoară mereu simte când un băiat o vrea ca parteneră. Tu meriți nu tu să alergi după cineva și să stai cu mâna întinsă. Tu meriți altă dragoste.

În gala de vineri, doamna Nelly a confirmat că i se pare că Sorin nu face destule gesturi făță de fiica ei. „Să nu se supere nimeni, dar eu așa-mi sărut pisica”, a spus ea. În plus, ea a adăugat că l-a văzut pe băiat schimbat atunci când a interacționat cu Simona și Iolanda.

„Eu consider că săptămâna asta trebuie să ia o pauză. Va fi benefică pentru ambii. Eu am observat cum lui Sorin îi ard ochii atunci când au intrat alte concurente. Am observat un pic altă modalitate de a interacționa. Ar fi bine să se distanțeze un pic și pe urmă, timpul o să arate. Nu i-am spus Dianei, dar simt acest lucru. Și consider că Diana are nevoie de o dragoste adevărată”, a mai declarat doamna Nelly.

Sorin a ținut, însă, să îi spună că se simte rușinat să își exprime atracția față de Diana, în prezența ei.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY





