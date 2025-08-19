Mireasa, sezon 12. Doi concurenți au avut un schimb de mesaje în urmă cu 4 ani: „Am văzut-o pe stradă”

Adin și Gabriela au avut un schimb de mesaje în urmă cu 4 ani, în Germania. Concurenții Mireasa au spus de unde se cunosc.

Doi concurenți au avut un schimb de mesaje în urmă cu 4 ani | Antena 1

După ce Lavinia l-a numit în glumă vagabond pe Adin, doamna Adriana a vrut să știe de ce i-a pus această etichetă fiului ei, curioasă fiind dacă Gabriela a vorbit despre el. Astfel s-a aflat că Adin și Gabriela au avut un schimb de mesaje când erau în Germania și lucrau în cadrul aceleiași companii.

„Singura care îl cunoștea era Gabriela!”, a spus doamna Adriana.

Doi concurenți din sezonul 12 Mireasa s-au cunoscut în urmă cu 4 ani: „Am văzut-o pe stradă și i-am dat mesaj”

Adin a explicat de unde o cunoaște pe Gabriela.

„A fost un schimb de mesaje acum 4-5 ani. La 19 ani, când eram în Germania. Probabil am văzut-o prin oraș cu duba de transport, i-am dat mesaj, am mai vorbit dar n-a fost nimic mai mult. Nu ne-am mai văzut. Eu o știam pe ea de la o fostă prietenă de muncă. Nu eram colegi. Eram la depozite diferite, în cadrul aceleiași companii-mamă. Am văzut-o pe stradă și i-am dat mesaj. Nu s-a legat nimic că aveam relație în perioada aia. Nu i-am dat mesaj să o scot afară, i-am dat mesaj legat de muncă. Din ce îmi aduc aminte, nu mai știu exact”, a spus Adin.

„Eu îl știu pe el, dar nu-l știu personal. Eu personal nu l-am cunoscut”, a spus Gabriela.

