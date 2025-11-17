Mireasa, sezon 12. După ce s-au evitat toată noaptea, Diana și Sorin au vorbit. Ce și-au spus, prima dată, după despărțire

Diana și Sorin au vorbit pentru prima dată după ce s-au despărțit. La finalul petrecerii, cei doi s-au retras și au discutat despre sentimentele lor.

După despărțirea șocantă, Diana și Sorin au stabilit că se vor evita. Oricât au încercat, la finalul petrecerii de sâmbătă, cei doi s-au apropiat și au vorbit despre sentimentele pe care le au acum unul pentru celălalt.

Ce au vorbit Diana și Sorin după despărțire. Fata a plâns în brațele lui Liviu

Înainte de închiderea ușilor, Diana și Sorin s-au retras și au vobit despre situația lor actuală. „Nu sunt supărată”, i-a spus fata.

„Ai toate motivele să fii. Gândește-te mai mult la tine”, a răspuns el.

„E o discrepanță între noi doi. Te rog frumos timpul rămas, nu mai stagna și folosește-l să înveți anumite lecții. Nu sunt frustrată. Nu-ți doresc răul. În același timp, lasă-mă pe mine să sufăr, să fiu vulnerabilă. Știi de ce nu am plâns? Să nu-ți dau ție motive să te simți prost și să vrei mereu să-mi fii alinare. Din tot sufletul încerc să mă abțin ca să nu te șantajez. Nu-mi doresc să te înmoi și crede-mă că îmi este extrem de greu. De ce ai plâns?, a mai întrebat ea.

„Pentru că au fost melodii de tristețe și am simțit nevoia să mă descarc”, a adăugat Sorin.

În live, Diana a spus și la cine crede că se referă mama ei care a spus că Sorin a pus ochii pe o altă fată.

„Probabil se referea la Ștefania pentru că se tot speculează și ni se trimit scrisori”, a recunoscut ea.

„Acum mult timp am primit o scrisoare. A spus că sunt susținători fetele mele, dar am primit o confirmare că sunt antifani. Mi-au spus că a fost o activitate aici și am luat-o în brațe pe Ștefania”, a explicat băiatul. Mai mult decât atât, băiatul a spus la un moment dat că fata este „versiunea lui feminină”.

Alexandru, proaspăt revenit în casa Mireasa și prieten bun cu amândoi, a spus că este dezamăgit că cei doi s-au despărțit.

„Este greu pentru că sunt la mijloc, dat eu le-am zis că îi voi susține separat. Când am auzit că sunt împreună și s-au sărutat, m-am bucurat. Când am auzit că s-au despărțit am fost șocat”, a declarat băiatul.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

