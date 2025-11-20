Mireasa, sezon 12. Emily a recunoscut că a luat legătura cu părinții lui Liviu: „Nu văd unde ar fi atâta deranj”

Într-un live pe rețelele sociale, Emily a spus că a luat legătura cu mama lui Liviu și că îl așteaptă nerăbdătoare.

După ce încheierea Testului Afrodita, Emily a ales să nu rămână în casă alături de Liviu. Mai mult, cei doi nu au voie să comunice cât timp el se află în emisiune, iar băiatul a recunoscut recent că își pune tot felul de întrebări. Cu toate acestea, în timp ce el nu poate afla nicio veste de la ea, fata este foarte activă pe rețelele sociale.

Ce spune Emily după ce a luat legătura cu părinții lui Liviu, în afara casei Mireasa

Astfel, într-un live pe Tik Tok, Emily a răspuns întrebării de pe buzele tuturor fanilor. Aceasta a dezvălui că îl aștepată pe Liviu să iasă din casa Mireasa. De asemenea, a recunoscut că a luat legătura cu părinții lui după ce ea a ales să plece din emisiune.

„Da (n.r. a luat legătura cu părinții lui Liviu). Dacă iese Liviu, bineînțeles că o să vorbesc cu el și o să-l aștept să vină aici, dacă nu îmi termin treburile (...) Până la urma urmei, oamenii trebuie să înțeleagă că este viața noastră, că noi suntem actorii principali, că noi suntem în stare să decidem ce este mai bine pentru noi. Și dacă ne dăm cu capul de pereți, ne dăm noi, deci nu văd unde ar fi atâta deranj”, a spus fost conurentă din sezonul 12 Mireasa, în mediul online.

Liviu se află și în această săptămână într-o cursă de eliminare, fiind propunerea casei. El și-a exprimat în mai multe rânduri că vrea să părăsescă emisiunea pentru a continua povestea lui și a lui Emily afară.

De asemenea, săptămâna trecută, el a fost salvat de votul publicului, iar fata a avut o reacție imediată.

„Vor veni și zile cu soare... Fii tare”, l-a încurajat ea pe Instagram.