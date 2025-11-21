Mireasa, sezon 12. Emily a revenit în casă cu drepturi depline. Cum a reacționat Liviu când a văzut-o, în gala din 21 noiembrie

Emily a revenit în casa Mireasa în gală, după ce Liviu i-a făcut chemare. Băiatul a fost extrem de emoționant când a văzut pe aceasta intrând în platou.

La doar o zi după ce Liviu i-a făcut chemare în casa Mireasa, Emily a revenit ca o concurentă cu drepturi depline. Aceasta și-a făcut apariția în platou în gala din 21 noiembrie 2025 spre uimirea tuturor. Cei doi s-au sărutat și s-au îmbrățișat îndelung pe melodia lor.

Emily a revenit în casa Mireasa în gala din 21 noiembrie 2025. Liviu extrem de emoționat

Emily a recunoscut că i-a fost greu în cele două săptămâni petrecute departe de Liviu, deși ea a ales să plece la finalul Jocului Afroditei.

„Nu au fost ușoare. Nu mă așteptam să fie așa greu privindu-l de afară”, a spus fata, în timp ce Liviu tremura de emoție.

Cu toate acestea, revenirea ei în casă cu drepturi depline i-a adus și critici.

„Cu toții ne-am dori să mergem afară, să ne facem treburile. Plus că ea a avut odată ocazia să rămână”, a reacționat Iolanda.

„Deși îmi este prietenă, nu este moral, corect, față de concurenții care au intrat din luna august să aibă a treia venire”, a spus și Diana.

Întrebată dacă regretă că a plecat, Emily a răspuns: „Pot să zic că pe o parte, da. Dar țineam să fiu ok cu mine, mi-a făcut analizele, l-am urmărit și pe el. D-aia am zis că sunt și foarte mândră de el”.

„Motivul pentru care am acceptat revenirea ta la Mireasa a fost povestea voastră de iubire. Voi v-ați cunoscut aici, v-ați îndrăgostit aici, iar oamenii aveau nevoie de această încheiere aici”, a adăugat și Simona Gherghe.

Emily a spus că a revenit în casa Mireasa să stea până la final, indiferent ce se întâmplă cu Liviu.

