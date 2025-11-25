Mireasa, sezon 12. Emily și Lavinia au răspuns unor comentarii controversate. Ce a recunoscut iubita lui Liviu despre un accident

Lavinia și Adin au avut live pe Facebook cu fanii emisiunii Mireasa. Cei doi au primit mai multe comentarii care s-au dezbătut în emisia de pe 25 noiembrie 2025.

În emisia live de Mireasa s-au dezbătut două speculații apărute în comentarii și anume că Lavinia ar fi fost amanta unui bătrân și că Emily ar fi fost împinsă de la etaj de fostul iubit. Fetele au spus că acele comentarii sunt neadevărate.

„Lavinia, au fost câteva comentarii în care se preciza că ai avut o relație cu un bărbat însurat”, a spus Simona Gherghe.

„Nu este adevărat. Am avut o relație cu un bărbat mai mare cu un an decât mine. Nu era însurat, cred că nu e însurat nici acum”, a spus Lavinia.

Cum a răspuns Emily speculațiilor că ar fi fost aruncată de la etaj. Ce a povestit fata despre accidentul de acum 3 ani. Ce alte comentarii au mai primit Lavinia și Adin în timp ce făceau live pe Facebook cu fanii Mireasa și cum au răspuns

„Emily, se scria acolo că ai fost amanta unui albanez”, a spus SImona Gherghe.

„Nu era de amantă. Cunosc pe cineva albanez. Nu am fost aruncată de la etaj. Este una dintre foarte multele acuzații care ni se adresează”, a spus Emily.

„Tu ai avut un accident. Multă lume a speculat că acel accident s-a întâmplat din cauza fostului iubit”, a spus Simona Gherghe.

„Am avut un accident, sunt niște speculații, familia mea știe ce și cum. Se aruncă cu noroi pentru că așa este lumea. A fost un accident, fostul meu iubit m-a dus la spital. Eu am povestit deja cum a fost. Trebuia să mergem la o seară de bowling, eram în apartamentul nou unde pe o parte este geamul, care era în mansardă, am pus piciorul să închid obloanele și piciorul mi-a alunecat și am căzut. Chiar lângă mine era fostul meu iubit, care m-a dus la spital. A fost o întâmplare, nu e absolut nimeni de vină, accidente se întâmplă, speculații se pot face”, a spus Emily.

La începutul sezonului Emily povestea: „Am stat 2 luni la pat. Am căzut de la 7 metri înălțime, mi-am rupt încheietura, zona pelvică și glezna. S-a întâmplat în relația de 5 ani, spre final. Mulțumesc lui Dumnezeu sunt bine.”, a zis Emily despre accidentul de acum 3 ani.

