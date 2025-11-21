Mireasa, sezon 12. Fetele și mamele au făcut nominalizări. Ce concurente intră în cursa de eliminare

În gala din 21 noiembrie 2025, fetele și mamele au făcut nominalizări. Ele au votat o fată care să părăsească emisiunea.

Emoții mari pentru fetele de la Mireasa. Concurente și mamele au făcut nominalizări în gala de vineri, 21 noiembrie 2025. Iată cine sunt cele aflați în pericol de eliminare. Două fete intră la cursa de eliminare până vinerea următoare. Cursa este disponibilă pe mireasa.a1.ro și pe Aplicația Antena 1.

„Alături de mine sunt fetele și mamele. O să vă rog să vă concentrați și să votați o fată care să părăsească emisiunea. Știu că e greu, dar mai e și puțin până se termină emisunea”, a anunțat moderatoarea.

Iolanda - Nicoleta

Simona - Nicoleta

Florina - Nicoleta

Lavinia - Nicoleta

Denisa - Loredana

Diana - Nicoleta

Doamna Nicoleta - Nicoleta

Doamna Virginia - Nicoleta

Ștefania - Nicoleta

Doamna Liliana - Nicoleta

Doamna Cristiana - Nicoleta

Nicoleta - Loredana

Cu 10 voturi din partea casei, Nicoleta intră în cursa de eliminare alături de Simona, fata aflată pe ultimul loc și de Iolanda, moștenirea lui Marius.

„Moștenire în casa fetelor o las pe Iolanda din cauză că a venit cu alte intenții aici decât ce prezintă emisiunea și a făcut mai mult rău decât bine”, a explicat fostul concurent.

