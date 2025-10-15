Mireasa, sezon 12. Florina a făcut un top 3 băieți din punct de vedere fizic. Cine sunt cei care i-au atras atenția

Așa cum spune tradiția de la Mireasa, Capriciile Iubirii, noua concurentă a făcut un top 3 al băieților care o atrag fizic.

Florina a făcut un top 3 băieți din punct de vedere al aspectului. Așadar, noua concurentă i-a enumerat pe: Liviu, Virgil și Ionuț.

„Liviu mi-a atras atenția prin prisma comportamentului. Îmi place cum gândește, cum pune problema! Din punct de vedere fizic cred că m-aș potrivi cu Liviu, Virgil și Ionuț.

Florina a făcut un top 3 băieți din casa Mireasa

„Eu mă simt flatat, mă simt bine!”, a spus Virgil.

„Eu sunt bine. Mă încântă ideea. Cred că pe oricine ar încânta ideea de a fi apreciat”, a spus Liviu.

„Îmi face plăcere, nu pot să spun că nu, dar știm deja situația mea. Am spus și azi că nu mai așteptam pe cineva!”, a spus Ionuț, care e într-o cunoaștere cu Nicoleta.

Florina are 23 de ani, este din Iași și a venit la Mireasa dornică să-și găsească jumătatea.

