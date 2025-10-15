Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Florina a făcut un top 3 băieți din punct de vedere fizic. Cine sunt cei care i-au atras atenția

Așa cum spune tradiția de la Mireasa, Capriciile Iubirii, noua concurentă a făcut un top 3 al băieților care o atrag fizic.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Octombrie 2025, 12:05 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 12:37

Florina a făcut un top 3 băieți din punct de vedere al aspectului. Așadar, noua concurentă i-a enumerat pe: Liviu, Virgil și Ionuț.

„Liviu mi-a atras atenția prin prisma comportamentului. Îmi place cum gândește, cum pune problema! Din punct de vedere fizic cred că m-aș potrivi cu Liviu, Virgil și Ionuț.

Florina a făcut un top 3 băieți din casa Mireasa

„Eu mă simt flatat, mă simt bine!”, a spus Virgil.

„Eu sunt bine. Mă încântă ideea. Cred că pe oricine ar încânta ideea de a fi apreciat”, a spus Liviu.

„Îmi face plăcere, nu pot să spun că nu, dar știm deja situația mea. Am spus și azi că nu mai așteptam pe cineva!”, a spus Ionuț, care e într-o cunoaștere cu Nicoleta.

Florina are 23 de ani, este din Iași și a venit la Mireasa dornică să-și găsească jumătatea.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Colaj cu concurenții Mireasa
+6
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.







