Mireasa, sezon 12. Imagini greu de privit. Reacții furtunoase și jigniri la adresa Ștefaniei: „S-a dat o amendă în premieră”

Iolanda a primit o amendă pentru limbaj. În emisia live de Mireasa depe 10 noiembrie a fost difuzat un material greu de privit, cu reacții furtunoase și jigniri la adresa Ștefaniei. 

Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 15:32 | Actualizat Luni, 10 Noiembrie 2025, 16:36

După decizia Ștefaniei de a retrage premiul (o noapte fără camere) de la Denisa și Cristian și să-l ofere cuplului Diana-Sorin, s-a declanșat o furtună în casă.

„Nu e de râs, serios! Mi-a dat o stare foarte proastă materialul ăsta! Erați ca o haită care atacă! Aveți dreptate să vă simțiți neîndreptățiți, dar e corect să ameninți și să jignești E prea mult!”, le-a spus Simona Gherghe.

„S-a dat o amendă în premieră pentru limbaj”. Imagini greu de privit. Reacții furtunoase și jigniri la adresa Ștefaniei: „În ochii mei să nu mai apară! Stai să vezi tu răzbunare!”

Iolanda: Două false și două ranchiunoase. Lumea nu vede!

Denisa: Eu nu mai vreau să o văd! Să mă evite! Are dușmănie pe ea! În ochii mei să nu mai apară! Acum să plângem! Stai să vezi tu răzbunare! Dacă tu nu știi să gândești rațional și ești bătută în cap!

Lavinia: A fost victimă fără agresor. Acum o să aibă și agresor! De ce n-a fost fericită cu Liviu? De rea ce este!

Denisa și Lavinia au țipat apoi la Ștefania: „Mintea aia nu te duce deloc! CAre e conceptul emisiunii? Sâ gândești bine, mă! Nu să gândești așa prost! Am atât de multă iră pe tine, Ștefania, Te urăsc din tot sufletul meu

„Voi înțelegeți că asta e și pentru relațiile incerte?”, a încercat Ștefania să le spună.

„Nu mai ridicați vocea!”, a spus Loredana, iar Iolanda a avut o reacție greu de privit.

Iolanda a primit o amendă de 350 de lei pentru limbaj deosebit de licențios.

„Nu-mi pare rău. Nu trebuia să înjur, dar părerea de rău nu există”, a spus Iolanda.

Simona Gherghe i-a transmis Iolandei că tonul și vocabularul nu sunt potrivite, precizând că are compasiune pentru copii ca ea, care n-au avut îndrumare.

Mireasa, sezon 12. AdrenaLINIA i-a dat misiunea Ștefaniei de a lua o decizie importantă. Hotărârea fetei a adus supărări... Mireasa, sezon 12. Surpriză în emisia live. Cine a venit. Simona Gherghe: „Liviu, o să te rog să te ridici"...
