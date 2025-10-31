Mireasa, sezon 12 Iolanda, alegere surprinzătoare pentru date, după ce a câștigatul task-ul. Ce a spus băiatul

Iolanda a primit cele mai multe atribute și astfel, a câștigat Task-ul „Momentul adevărului”. Fata a avut ocazia de a alege un băiat pentru date, iar nominalizarea ei i-a luat pe toți prins surprindere.

În timpul Task-ului „Blocați în careul minții”, concurenții au primit o altă provocare dură. Fiecare concurent a fost nevoit să extragă câte două bilețele din secțiunea negativă și unul din secțiunea pozitivă și să le atribuie celorlalți. Astfel, au ieșit la iveală, percepțiile pe care le au unuii despre ceilalți.

După ce a câștigat provocarea „Momentul adevărului”, Iolanda a făcut o alegere surprinzătoare pentru date. Cum a reacționat băiatul: „Ce dezamăgit e”

Cel care a spart gheața a fost Sorin, mirele săptămânii. El a ales să le atribuie lui Cosmin cuvântul „blând”, „vulgară” Iolandei, iar „nesigură” Loredanei.

„Așa mi-a demonstrat astăzi. Că e puțin vulagă, folosește niște cuvinte cu bip”, a motivat Sorin.

La finalul task-ului, Iolanda a fost cea care a acumulat cele mai multe atribute de la ceilalți concurenți și a câștigat task-ul „Momentul Adevărului”. Ca premiu, ea a avut posibilitatea de a alege un băiat pentru date și l-a numit pe Sorin.

„Băiatul pe care îl voi scoate la date este Sorin”, a anunțat ea.

„Ce dezmăgit e omul”, s-a auzit comentarii pe fundal.

„Nu am treabă, mă. Pur și simplu mi se pare caterincă și am ce să discut cu el, doar nu-l iau de bărbat acum”, le-a spus Iolanda fetelor.

La Mireasa. Capriciile Iubirii, ei au dezvăluit că au fost deja la date și totul a decurs mult mai bine decât își imaginau. Întrebat ce atribut i-ar da acum, după date, Sorin a numit-o blândă.

Diana a reacționat și ea și a declarat că deși se aștepta ca Sorin să fie alegerea Iolandei, ea nu o vede pe fată genul lui. Ea a o vede mai potrivită pentru el pe Simona.

