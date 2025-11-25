Mireasa, sezon 12. Iolanda și Alexandru s-au despărțit. Fata a anunțat separarea în live

Iolanda și Alexandru s-au despărțit după certurile de la petrecerea de sâmbătă. Anunțul separării a fost făcut de cei doi în emisia live de Mireasa de pe 25 noiembrie 2025.

„Mereu caută prezența altor persoane, ceea ce înseamnă că nu e interesat de mine și nu a fost de la bun început. Nu mai suntem împreună. S-a închis”, a spus Iolanda.

„Da, mi-a comunicat în pauză. Am încercat să avem o discuție matură, dar cumva nu am mai vrut să o avem pe lucruri concrete. Automat mă aștept la tot ce-i mai rău. Să găsească motive din orice. Clar intențiile au fost să o cunosc și de aceea am și venit. Și i-am demonstrat până vinerea asta. Nu pot să trec peste chestiile de sâmbătă și nu-mi fac cinste și totodată cred că asta e cea mai bună decizie. Am căutat motive să mă agăț de ceva să rămân, să încerc să înțeleg. Nu ne-am înțeles unul pe altul. Reproșurile au fost de ambele părți și nu am reușit să ne punem unul în pielea celuilalt”, a spus Alexandru.

Iolanda și Alexandru s-au despărțit. Cum a anunțat fata în live separarea și ce a spus fostul ei iubit

„El nu înțelege că noi suntem într-o competiție aici, că nu este nimeni prieten și că dacă ar fi fost să iasă cu cineva pe poartă, ar fi femeia de lângă el”, a spus Iolanda.

Cu o zi înainte de despărțirea oficială, Iolanda a avut o ceartă cu doamna Cristiana. Susținătoarea a jignit-o pe fată și a țipat la ea, după ce concurenta i-a spus să nu mai încerce să-l influențeze pe Alexandru. Doamna Cristiana i-a spus lui Alexandru să se gândească bine pentru că „nu are nevoie de așa ceva”, referindu-se la Iolanda. „Omul ăsta e copilul meu aici în emisiune. Tu ești un nimeni. Pentru mine ești un nimeni!”, a țipat doamna Cristiana la Iolanda. Alexandru a plecat și le-a lăsat pe cele două certându-se, pentru că el dorea să fie liniștit.

