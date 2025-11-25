Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Iolanda și Alexandru s-au despărțit. Fata a anunțat separarea în live

Mireasa, sezon 12. Iolanda și Alexandru s-au despărțit. Fata a anunțat separarea în live

Iolanda și Alexandru s-au despărțit după certurile de la petrecerea de sâmbătă. Anunțul separării a fost făcut de cei doi în emisia live de Mireasa de pe 25 noiembrie 2025. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 16:23 | Actualizat Marti, 25 Noiembrie 2025, 17:03

„Mereu caută prezența altor persoane, ceea ce înseamnă că nu e interesat de mine și nu a fost de la bun început. Nu mai suntem împreună. S-a închis”, a spus Iolanda.

„Da, mi-a comunicat în pauză. Am încercat să avem o discuție matură, dar cumva nu am mai vrut să o avem pe lucruri concrete. Automat mă aștept la tot ce-i mai rău. Să găsească motive din orice. Clar intențiile au fost să o cunosc și de aceea am și venit. Și i-am demonstrat până vinerea asta. Nu pot să trec peste chestiile de sâmbătă și nu-mi fac cinste și totodată cred că asta e cea mai bună decizie. Am căutat motive să mă agăț de ceva să rămân, să încerc să înțeleg. Nu ne-am înțeles unul pe altul. Reproșurile au fost de ambele părți și nu am reușit să ne punem unul în pielea celuilalt”, a spus Alexandru.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Alexandru și Iolanda nu au ținut cont de camere în noaptea în care au dormit împreună. Ce a spus Nicoleta

Iolanda și Alexandru s-au despărțit. Cum a anunțat fata în live separarea și ce a spus fostul ei iubit

„El nu înțelege că noi suntem într-o competiție aici, că nu este nimeni prieten și că dacă ar fi fost să iasă cu cineva pe poartă, ar fi femeia de lângă el”, a spus Iolanda.

Cu o zi înainte de despărțirea oficială, Iolanda a avut o ceartă cu doamna Cristiana. Susținătoarea a jignit-o pe fată și a țipat la ea, după ce concurenta i-a spus să nu mai încerce să-l influențeze pe Alexandru. Doamna Cristiana i-a spus lui Alexandru să se gândească bine pentru că „nu are nevoie de așa ceva”, referindu-se la Iolanda. „Omul ăsta e copilul meu aici în emisiune. Tu ești un nimeni. Pentru mine ești un nimeni!”, a țipat doamna Cristiana la Iolanda. Alexandru a plecat și le-a lăsat pe cele două certându-se, pentru că el dorea să fie liniștit.

Colaj cu concurenții Mireasa
+1
Mai multe fotografii

Citește și: Mireasa, sezon 12. Emily și Lavinia au răspuns unor comentarii controversate. Ce a recunoscut iubita lui Liviu despre un accident

Mireasa, sezon 12. Emily și Lavinia au răspuns unor comentarii controversate. Ce a recunoscut iubita lui Liviu despre un... Mireasa, sezon 12. Diana a cerut să vadă o discuție între Sorin și Liviu: „De ce te-ai supăra pe mine dacă m-aș căsători...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri Definiţia din DEX a cuvântului "femeie", contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Citește și
Mireasa, sezon 12. Diana și Sorin s-au apropiat din nou, la scurt timp de la despărțire. Ce au spus cei doi în live
Mireasa, sezon 12. Diana și Sorin s-au apropiat din nou, la scurt timp de la despărțire. Ce au spus cei doi în live
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Mireasa sezon 12. Conflict de proporții după revenirea lui Emily. Acuzații, replici acide și o prietenie ruptă
Mireasa sezon 12. Conflict de proporții după revenirea lui Emily. Acuzații, replici acide și o prietenie ruptă
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x