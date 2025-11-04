Mireasa, sezon 12. Jocul Afroditei s-a încheiat. Ce hotărâre a luat Emily, la finalul testului de 12 zile: „A fost doar un joc?”

Jocul Afroditei a ajuns la final După 12 zile în casa Mireasa, Emily a anunțat ce decizie a luat, la finalul emisiei live din 4 noiembrie 2025.

După ce Diana a invocat jocul Afroditei, Emily a reintrat în casa Mireasa. Fata a petrecut 12 zile în emisiune pentru a-l „testa” pe Liviu, iar cei doi s-au apropiat aproame imediat. Atât Emily, cât și Liviu și-au dat frâu liber sentimentelor și chiar au fost aproape de un sărut.

Mama băiatului a fost și ea prezentă în casă în perioada testului și a avut ocazia să petreacă o noapte alături doar de fiul ei și de Emily, în casa băieților, pentru a lămuri situația dintre ei. De asemenea mama fetei a avut o intervenție în direct în care a asigurat pe toată lumea că aceasta nu ar putea fi atât de apropiată de Liviu dacă nu ar avea sentimente pentru el. După toată această perioadă, Emily a avut de luat o decizie importantă.

Cum s-a încheiat Jocul Afroditei. Emily a anunțat ce decizie a luat, în emisia live din 4 noiembrie 2025

Test Afroditei a ajuns la final! După o surpriză uriașă pe care Liviu i-a pregătit-o lui Emily, fata a anunțat ce decizie a luat, la finalul emisiei live din 4 noiembrie 2025. De asemenea, băiatul i-a oferit și un buchet de trandafiri și un cadou în avans pentru ziua ei de naștere.

„Să spunem că Emily vrea să plece și eu ți-aș da ție posibilitatea să pleci odată cu ea, ai pleca?” a întrebat Simona Gherghe.

„Da”, a răspuns Liviu.

„După cum bine știi, testul a fost un test la început. În prima zi, după care mi-am deschos și eu inima, au ajuns să fie sentimente reale și totuși, voi alege să plec”, a anunțat Emily.

„Asta înseamnă, așa cum am zis și la început, că a fost doar un joc”, a adăugat moderatoarea.

Mama lui Liviu a intervenit telefonic după ce Emily a anunțat care este decizia ei în vederea jocului. „E decizia ei, cred că testul abia acum începe. Eu am mai spus, am vorbit și cu ei. Când iese Emily sau ies amândoi din competiție. Adevăratul test o să fie afară. Un om îndrăgostit face totul, așa a făcut și Liviu. Emily, dacă asta a fost decizia ei, o respectăm și Liviu o vedea el ce face. Să se gâdească bine. El a fost sincer, să vedem Emily cât de sinceră e. Cum a spus și ea, are probleme în afară, care trebuie rezolvate”, a spus doamna Vasilica.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.