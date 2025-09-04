Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa sezon 12. Lavinia, supărată pe felul în care Ștefania și-a justificat refuzul de a intra în jacuzzi: „A dat-o foarte urât”

Mireasa sezon 12. Lavinia, supărată pe felul în care Ștefania și-a justificat refuzul de a intra în jacuzzi: „A dat-o foarte urât”

În emisia live de Mireasa de pe 4 septembrie 2025 au fost difuzate imagini cu Lavinia exprimându-și deranjul față de o replică spusă de Ștefania. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Septembrie 2025, 13:49 | Actualizat Joi, 04 Septembrie 2025, 14:54

Lavinia a fost singura fată într-o cunoaștere care a intrat în jacuzzi la petrecerea de primire a lui Kiprianos. Noul concurent a spus că nu i-ar fi plăcut să-și vadă partenera într-un astfel de context, dar Adin a ținut să spună că el nu a fost deranjat și că știa că Lavinia și-a dorit să intre în jacuzzi pentru că se simte relaxată în apă. Mai multe fete nu au intrat în jacuzzi și au fost întrebate de Simona Gherghe care a fost motivul.

Lavinia a fost foarte deranjată de justificarea Ștefaniei, întrebată de ce nu a intrat în jacuzzi cu Kiprianos. „Nu am intrat din respect pentru mine și din respect pentru Liviu”, a fost răspunsul Ștefaniei care a determinat-o pe Lavinia să-și declare deranjul în casă, în prezența altor fete.

Citește și: Mireasa sezonul 12. Adin a primit o scrisoare în care Lavinia nu e văzută cu ochi buni. Reacția fetei

Lavinia, foc și pară pe Ștefania: „Tu te duci să vorbești cu el singură. Unde mai e respectul?”. Ce s-a întâmplat în live, după difuzarea comentariilor brunetei

„A dat-o ca și cum eu nu am respect. Tu te duci să vorbești cu el singură. Unde mai e respectul? Pe mine m-a deranjat ce a zis Ștefania. De Kiprianos nu mă interesează. Ștefania a zis: Am respect față de mine și față de Liviu. Bine că nu mai ai respect când te duci să vorbești cu el separat. A dat-o foarte urât. Mă mai văd și pe mine mama, tata, și să vină una să spună că eu n-am respect și ea are respect. Și nu mai veni la mine la mine. Nu mă suporți? Lasă-mă! Fiecare să-și vadă de treaba ei!”, a spus Lavinia.

În live, Ștefania a atras atenția că i-a spus Laviniei că nu a fost de acord cu gestul ei de a intra în jacuzzi, chiar înainte de a oferi justificarea. Ștefania i-a cerut scuze Laviniei, precizând că și-a exprimat opinia în funcție de principiile ei, dar asta nu înseamnă că ea deține adevărul absolut și că Lavinia a greșit.

„Consider că a luat-o mult prea personal. Îmi pare rău dacă te-ai simțit atacată. Nu am vrut să te atac. Eu mi-am spus motivele mele. Am vrut să dau un răspuns rapid. N-am vrut să dau în tine”, a spus Ștefania.

Văzând că mai mulți sunt de acord că părerile și principiile diferite nu ar trebui condamnate, Lavinia s-a simțit incomod și a început să plângă.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Colaj cu concurenții Mireasa
+3
Mai multe fotografii

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

Chat-ul zilei la Mireasa, 4 septembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri” &#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Observatornews.ro Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune" Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Video recomandate
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Confruntarea dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru: A cerut părerea altei femei despre corpul meu!
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Confruntarea dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru: A cerut părerea altei femei despre corpul meu! Miercuri, 03.09.2025, 23:03
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este relația dintre Maria și Marius Avram, în prezent, după experiența din Thailanda Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este relația dintre Maria și Marius Avram, în prezent, după experiența din Thailanda Miercuri, 03.09.2025, 22:50 Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Cum au comentat Maria și Marius Avram pe seama imaginilor fierbinți cu ispitele Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Cum au comentat Maria și Marius Avram pe seama imaginilor fierbinți cu ispitele Miercuri, 03.09.2025, 22:09 Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă! Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă! Miercuri, 03.09.2025, 22:40
Mai multe
Citește și
Mireasa, sezon 12. Ce perechi s-au format pentru task-ul „Omleta dansatoare” și cine a câștigat 
Mireasa, sezon 12. Ce perechi s-au format pentru task-ul „Omleta dansatoare” și cine a câștigat 
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Dian i-a spus lui Alexandru că cineva a spus despre el că ar fi preferat să plece acasă. La cine se referea
Mireasa, sezon 12. Dian i-a spus lui Alexandru că cineva a spus despre el că ar fi preferat să plece acasă. La...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina Libertatea.ro
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero contribuții și impozit pe venit, exact ca pensiile de până în 3000 de lei
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi, Putin și Kim
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România Jurnalul
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e... Kudika
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda:
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda: "Poți să investești şi 50 de lei pe lună" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața persoanlă a acestor nativi
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x