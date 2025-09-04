Mireasa sezon 12. Lavinia, supărată pe felul în care Ștefania și-a justificat refuzul de a intra în jacuzzi: „A dat-o foarte urât”

În emisia live de Mireasa de pe 4 septembrie 2025 au fost difuzate imagini cu Lavinia exprimându-și deranjul față de o replică spusă de Ștefania.

Lavinia a fost singura fată într-o cunoaștere care a intrat în jacuzzi la petrecerea de primire a lui Kiprianos. Noul concurent a spus că nu i-ar fi plăcut să-și vadă partenera într-un astfel de context, dar Adin a ținut să spună că el nu a fost deranjat și că știa că Lavinia și-a dorit să intre în jacuzzi pentru că se simte relaxată în apă. Mai multe fete nu au intrat în jacuzzi și au fost întrebate de Simona Gherghe care a fost motivul.

Lavinia a fost foarte deranjată de justificarea Ștefaniei, întrebată de ce nu a intrat în jacuzzi cu Kiprianos. „Nu am intrat din respect pentru mine și din respect pentru Liviu”, a fost răspunsul Ștefaniei care a determinat-o pe Lavinia să-și declare deranjul în casă, în prezența altor fete.

Lavinia, foc și pară pe Ștefania: „Tu te duci să vorbești cu el singură. Unde mai e respectul?”. Ce s-a întâmplat în live, după difuzarea comentariilor brunetei

„A dat-o ca și cum eu nu am respect. Tu te duci să vorbești cu el singură. Unde mai e respectul? Pe mine m-a deranjat ce a zis Ștefania. De Kiprianos nu mă interesează. Ștefania a zis: Am respect față de mine și față de Liviu. Bine că nu mai ai respect când te duci să vorbești cu el separat. A dat-o foarte urât. Mă mai văd și pe mine mama, tata, și să vină una să spună că eu n-am respect și ea are respect. Și nu mai veni la mine la mine. Nu mă suporți? Lasă-mă! Fiecare să-și vadă de treaba ei!”, a spus Lavinia.

În live, Ștefania a atras atenția că i-a spus Laviniei că nu a fost de acord cu gestul ei de a intra în jacuzzi, chiar înainte de a oferi justificarea. Ștefania i-a cerut scuze Laviniei, precizând că și-a exprimat opinia în funcție de principiile ei, dar asta nu înseamnă că ea deține adevărul absolut și că Lavinia a greșit.

„Consider că a luat-o mult prea personal. Îmi pare rău dacă te-ai simțit atacată. Nu am vrut să te atac. Eu mi-am spus motivele mele. Am vrut să dau un răspuns rapid. N-am vrut să dau în tine”, a spus Ștefania.

Văzând că mai mulți sunt de acord că părerile și principiile diferite nu ar trebui condamnate, Lavinia s-a simțit incomod și a început să plângă.

