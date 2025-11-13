Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Liviu a citit în direct o scrisoare în care a fost aspru criticat. Ce i-au spus susținătorii despre Emily

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, de pe 12 noiembrie 2025, Liviu a primit o scrisoare dură de la susținători. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025, 12:39 | Actualizat Joi, 13 Noiembrie 2025, 12:51

Susținătorii lui Liviu i-au transmis că sunt dezamăgiți de faptul că a renunțat la competiția și i-au precizat că nu îl vor vota să plece din casă, ci să rămână, în contextul în care acesta este într-o cursă de eliminare cu Adin și Cosmin și și-a exprimat dorința de a părăsi emisiunea.

Scrisoare pentru Liviu, eroul care s-a predat singur,

„Nu știu când s-a produs transformarea, dar mă uit la tine și parcă nu mai recunosc omul pe care l-am susținut. De la bărbatul care părea lucid și hotărât, ai ajuns o umbră care execută fără să gândească. O marionetă. Trist, dar adevărat. Tu, care pozai în luptător, ai renunțat după 3 luni și jumătate de competiție” [...] Ești atât de influențabil și ușor de manipulat de ceilalți. Ai devenit omul care joacă după atestă, dar pe femeia ta cine o testează? Ea e liberă, nu? Prin restaurante, baruri, strategii cu susținătoarele până dimineață. O fi obositor să ai atâtea urgențe medicale, și totuși atâta energie de socializare… Am auzit și noi: dacă iese Liviu nu mai merge la spital, stă în România. Marea urgență, ce să zic… poate tu încă mai crezi povești cu lacrimi și drame, dar nouă nu ne mai vinde gogoși… Urgența era să nu mai piardă controlul asupra fanelor, nu să-și salveze sănătatea. [...] Afară va invoca tot felul de motive să te trimită la plimbare”, este o parte din scrisoarea primită de Liviu.

Băiatul a fost vizibil afectat de cuvintele citite.

„Nu știu cum să reacționez. Sunt niște vorbe puternice, pot spune. Cumva un efect de dezamăgire. Pare a fi de la grupul meu de susținere. Eu le-am cerut să aibă încredere în mine și în alegerile mele și alegerea mea a fost Emily. Aparent, ei nu sunt de acord cu alegerea mea!”, a spus Liviu

Băiatul a mai spus că și-ar dori să iasă din competiție nu numai pentru Emily, ci și pentru familia lui, care a aflat detalii negative din trecutul său, prin prisma dezvăluirilor Iolandei.

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY!
