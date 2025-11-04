Mireasa, sezon 12. Liviu, declarație de dragoste emoționantă pentru Emily, pe ultima sută de metri: „Te ador pentru ce ești”

Liviu a făcut declarație de dragoste emoționantă pentru Emily, la finalul Jocului Afriditei. Într-un decor de vis și vizibil emoționat, băiatul i-a mărturisit ce simte pentru ea, după cele 12 zile petrecute împreună.

Înainte ca Emily să anunțe decizia pe care a luat-o, Liviu i-a pregătit o surpriză uluitoare fetei. În timpul emisiei live din 4 noiembrie 2025, Simona Gherghe i-a invitat să meargă cu ea pe cei doi, iar în camera alăturată îi aștepta în decor superb. Astfel, Liviu i-a făcut lui Emily o declarație de dragoste emoționentă, pe ultima sută de metri.

Liviu declarație de dragoste emoționantă pentru Emily, la finalul Jocului Afriditei

Într-un decor romantic, Liviu i-a declarat dragostea sa lui Emily, cea alături de care a petrecut aproape tot timpul în ultimele 12 zile. Vizibil emoționat și abia găsindu-și cuvintele, băiatul a ținut un discurs care a impresionat-o pe tânără

„Draga mea Emily, am decis și am ales să fiu absolut sincer cu tine. Vreau să-ți zic că ești o femeie foarte specială pentru mine că m-ai făcut să simt ceva ce n-am mai simțit și nu credeam că o să mai pot simți. Și ai apărut tu. Și îmi place. Îmi aduci zeci, sute, mii de sentimente pe secundă. Esti superbă. Acum, mai mult ca nicodată, îmi doresc să nu pleci și când am zis că te ador nu au fost cuvinte spuse în vânt. Chiar te ador pentru ce ești și ce faci cu mine. Mulțumesc că ai venit”, i-a spus Livu.

„Și eu te ador. Mulțumesc că te-ai deschis și ne-am dat o șansă. Și indiferent ce o să fie, o să țină, dacă e real”, a adăugat aceasta.

„Eu am auzit inima unuia dintre voi, în casca mea, mi s-a părut wow”, a mărtusit Simona Gherghe despre momentul emoționant.

