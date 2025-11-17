Mireasa, sezon 12. Liviu, extrem de emoționat de intervenția familiei sale. Ce sfat i-a dat tatăl său: „Mai cucerește ceva”

Familia lui Liviu a avut o intervenție telefonică emționantă. Băiatul a vorbit după mult timp cu fratele său mai mic și a primit un sfat important de la tatăl său, mai ales că se află în cursa de eliminare.

Liviu a recunoscut că a fost afectat de scrisoarea în care era aspru criticat, iar părinții lui au intervenit pentru a-l încuraja. Băiatul a avut ocazia să vorbească pentru prima dată după mult timp cu tatăl lui, iar acesta a fost extrem de bucuros și emoționat.

Domnul Cătălin a ținut să-i transmită că este bine, nu este supărat pe el și le-a mulțumit lui Adin și Laviniei pentru susținerea pe care i-au oferit-o băiatului. Bărbatul l-a încurajat să stea cât mai mult în competiție, chiar să câștige premiul cel mare.

„Tata, știi că eu sunt un luptător. Așa că vreau și tu să fii tot așa. Capul sus și pieptul în față, așa cum te-am educat și luptă. Dacă tot te-ai dus la un război, chiar și dacă ai rămas fără sabie, luptă în continuare”, l-a sfătuit acesta.

„Eu am câștigat deja războiul, tată”, a răspuns Liviu.

„L-ai câștigat, felicitări. Mai cucerește ceva”, a fost sfatul tatălui său.

„Am vrut să îl încurajăm, că a fost o gală grea pentru toți concurenții. Noi suntem alături de el, indiferent de faptele lui, că o să și le tragă singur. Nu trebuie să dea explicații nimănui. El trebuie să fie el, știe ce are de făcut pe viitor. Nu trebuie să demonstreze absolut nimic”, a intervenit și doamna Vasilica.

Liviu a avut ocazia să vorbească și cu fratele lui mai mic, de care acesta este foarte apropiat. Cum i-a auzit vocea, ochii băiatului s-au umplu de lacrimi.

„Mi-e foarte dor de tine. Știu că vrei să pleci de la Mireasa, că nu ne-am mai văzut de un an aproape”, i-a transmis Ayan. Întrebat dacă își dorește ca fratele lui mai mare să rămână să lupte până în Marea Finală, sau să vină acasă, micuțul a răspuns: „Să vină cât mai repede acasă”.

„Mi-e dor de tine și te iubesc foarte mult. Și vă iubesc și pe voi, mama, tată”, a mai adăugat concurentul.

