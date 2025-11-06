Mireasa, sezon 12. Liviu și Iolanda, schimb de replici cu subînțeles în live: „Îi ai cu ceva la mânâ?”. Ce a dezvăluit fata

Într-un schimb de replici tensionat, Iolanda a dat de înțeles că are informații sensible din trectul ei comun cu Liviu. Ce și-au spus cei doi.

Într-un schimb de replici tensionat, Iolanda a dat de înțeles că are informații sensible din trectul ei comun cu Liviu. | Antena 1

O discuție aparent inofesivă despre organizarea Revelionului împreună, a scos la iveală noi detalii din trecutul comun al lui Liviu cu Iolanda. După ce băiatul a spus că Emily nu s-ar simți comod să petreacă toți trei trecerea dintre ani, fata a ținut să precizeze că ea nu mai are sentimente pentru el, ci doar l-a văzut ca pe o „oportunitate”.

Liviu și Iolanda, schimb de replici cu subînțeles în live. Ce a dezvăluit fata

În emisia live din 6 noiembrie 2025, Liviu și Iolanda au continuat subiectul, iar fata a adus în discuție anumite detalii din trecutul lor.

„Vrei să gândești puțin moral și să înțelegi că nu e o situația plăcută ca în aceeași circumstanță să fie o persoană din trecutul ei și din trecutul ei dacă ar fi fost, aș fi preferat să nu merg”, a spus el.

Articolul continuă după reclamă

„Ție ți s-a urcat vedetismul la cap și punct. Când plec eu afară te trezești la realitate”, a spus ea.,

„Sună a amenințare”, a remarcat el.

„Sună ca și cum ieși afară și o să dai public ceva cu Liviu. Îl ai cu ceva la mână?”, a intervenit și Simona Gherghe.

„Nu pot vorbi fără dovezi. Am (n.r. o pistă). Alea 5 milioane le vreau și eu înapoi, apropo. Pe Liviu când a venit la București l-am învățat să ia bani de la femei, m-a ținut langa două luni de zile că-mi dă banii, apoi i-am zis nu mai vreau niciun ban, să fie de sufletul lui tata. Eu aici am văzut o altă față a lui. El afară este total altă persoană și anturajele lui nu știu dacă sunt neapărat potrivite pentru ce vrea el să arate aici”, a povestit Iolanda.

Liviu a recunoscut, că într-adevăr, are niște datorii la aceasta. „Am avut o situație financiară mai precară și ca ajutor, am crezut că poate fi Iolanda. A fost o perioadă puțin instabilă, dar o să ți-i dau, promit”, a precizat băiatul.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.