Mireasa, sezon 12. Liviu și Ștefania s-au despărțit. Băiatul a spus apoi care e tiparul lui de femeie numind o fată din casă

Liviu și Ștefania s-au despărțit la petrecere. Anunțul a fost făcut în emisia live Mireasa de pe 29 septembrie 2025. 

Publicat: Luni, 29 Septembrie 2025, 16:10 | Actualizat Luni, 29 Septembrie 2025, 16:16

Liviu a invitat-o pe Ștefania la o discuție de despărțire. Liviu a spus că este de părere că nu poate simți mai mult pentru fată pentru că nu e suficient de atras. Ștefania a considerat că decizia lui Liviu a venit în urma orelor petrecute încătușat cu Emily.

„Nu sunt rănită! Sunt doar dezamăgită!” Liviu și Ștefania s-au despărțit. Băiatul a spus apoi care e tiparul lui de femeie numind o altă fată din casă

Ștefania: „Ți-au fost suficiente 12 ore să fii aici…”

Liviu: „Mi-am pus niște întrebări. Am făcut o comparație între cum eram în fostele relații și cun sunt acum. Am simțit că ceva nu e în regulă cu mine!

Ștefania: Tu sâmbăta trecută nu erai ăsta. Eu cred că nu ești sincer cu mine în legătură cu task-ul cu cătușelor. Emily ți-a dat cu flit, ne-am apropiat din nou, e task-ul cu cătușele, tu ți-ai dat singur speranțe. Chiar simt că am obosit. Tu ai dat tot să meargă o relație? Am obosit să fiu pentru doi! Eu zic să te gândești bine! După joi, ți-au trebuit 12 ore să te schimbi!

Liviu: Super discuție am avut cu tine! Mă deranjează că nu vrei să crezi ce simt! Dacă nu era cu cătușele, tot se întâmpla!

Ștefania: Poate că în subconștientul tău ai ceva pentru ea și eu nu sunt suficientă să te fac să depășești! Mi-ar fi plăcut să lupți!

Liviu: Pentru ce să lupt?

Ștefania: Pentru mine!

Liviu: Pai dacă nu simt? Nu e vorba de Emily!

Ștefania: E vorba și de Emily

Liviu: Exact de momentul ăsta îmi era frică!

Ștefania: Nu sunt rănită! Sunt doar dezamăgită!

Liviu: De mine?

Ștefania: Da!

Liviu: Mulțumesc!

Întrebat de ce s-a reapropiat de Ștefania, Liviu a spus în live.

„Sunt genul de persoană care are nevoie de foarte multă afecțiune. În prima cunoaștere am primit afecțiunea de care aveam nevoie de la Ștefania. S-a rupt cunoașterea și am simțit acea lipsă a afecțiunii și involuntar m-am îndreptat tot spre ea pentru că știam că îmi oferă afecțiune!”.

La petrecere, Alexandru l-a întrebat pe Liviu care e tiparul lui de femeie, iar acesta a spus direct: „Emily. Știi că am zis că dacă nu-i cu Emily nu e cu nimeni?”

