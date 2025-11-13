Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Mama lui Liviu a intervenit în direct, după scrisoarea primită de băiat. Ce a ținut să-i specifice

Mama lui Liviu a intervenit telefonic în emisia live de Mireasa, de pe 13 noiembrie 2025. Doamna Vasilica și-a încurajat fiul. 

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025, 14:36 | Actualizat Joi, 13 Noiembrie 2025, 14:48

După scrisoarea dură pe care a primit-o Liviu, mama acestuia a intervenit în direct. Băiatul a spus că ar vrea să iasă din competiție, nu numai pentru Emily, ci pentru a da explicații familiei, după ce Iolanda a dezvăluit că el a consumat substanțe interzise în trecut. Doamna Vasilica și-a sfătuit fiul să o evite pe Iolanda, iar fata a dorit să-i dea o replică acesteia.

Mama lui Liviu a intervenit în direct, după scrisoarea primită de băiat. Ce a ținut să-i specifice. Iolanda, tăioasă când i s-a ăronunțat numele: „Nu mai visați urât!”

„Am intrat să-l încurajez pe Liviu. Eu atât vreau să-i spun: să aibă capul sus și să nu cedeze. Vreau să-l asigur că scrisoarea nu e de la susținătorii lui. A fost intenția să-l destabilizeze, din partea altui grup. Susținătorii lui Liviu se semnează pe scrisoare, asta nu e scrisoare de la susținătorii lui. Să ai curaj, Liviu, indiferent de decizie, indiferent dacă pleci și nu. În privința dezvăluirilor Iolandei, să știi că suntem bine. Nu am primit vestea cu brațele deschise, dar suntem toți bine. O să discutăm problema acasă, mă bucur că ai ieșit din cercul ăla. Ai de făcut curățenie printre prieteni. Prietenii de afară îți fac rău. Nu mai sta supărat, te rog frumos! Că nu ai de ce”, a spus doamna Vasilica.

„Eram mai mult îngrijorat pentru voi, dar dacă îmi confirmați că sunteți bine…”, a spus Liviu.

Noi suntem bine, te susținem. Dacă e să stai până la final, Bunul Dumnezeu știe de ce. Nu mai sta supărat, singur. Stai cu băieții, cu fetele. Marius am văzut că e de alături de tine. Cosmin, mai ai cu cine să stai. În afară de Iolanda, te rog frumos”, a spus mama lui Liviu.

„Iolanda, copilul meu nu stătea în Gara de Nord. Avea unde să stea, avea ce să mănânce. Eu știu de bănuții ăia de 500 de lei de când i-ai dat. Dacă el avea o pasă proastă cu banii… tu te-ai folosit de niște lucruri care te dezavantajează pe tine. Evit-o cât poți”, a spus Liviu.

„Dar nu mă duceam eu spre el, nu mai visați urât!”, a spus Iolanda.

„Ai venit să te folosești de Liviu”, a spus doamna Vasilica.

Simona Gherghe a intervenit și a rugat-o pe Iolanda să vorbească cu respect și să nu încerce să aibă mereu ultimul cuvânt

Chat-ul zilei la Mireasa, 13 noiembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show...
