Mireasa, sezon 12. Cine a câștigat task-ul cabinei telefonice. Jocul s-a încheiat în timpul emisiei de Capricii

Task-ul cabinei telefonice din sezonul 12 și-a desemnat câștigătorul. În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, telespectatorii au văzut imagini în premieră cu deznodământul jocului.

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 12 noiembrie 2025 s-a auzit un strigăt foarte puternic. Adin a cedat la task-ul cabinei telefonice, după ce a avut crampe la ambele picioare. În lacrimi, iubitul Laviniei s-a prăbușit și a lovit cu palma în podea. Așadar câștigătoarea task-ului cabinei telefonice din sezonul 12 Mireasa este Diana. Sorin a îmbrățișat-o pe iubita lui, a sărutat-o și a felicitat-o.

A fost un task extraordinar de greu, care a durat aproximativ 11 ore. A început la 09:45, iar la începutul emisiei live de Mireasa, Capriciile Iubirii, adică la orele 19:00 în cabină se mai aflau: Diana, Adin, Alex, Florina și Ionuț. Florina a fost eliminată de casă în timpul pauzei publicitare. Chiar și bunica Virginia a votat-o pe ea să iasă din cabină. Gradul de dificultate a crescut pe parcursul emisiei live de Capricii, de pe 12 noiembrie, iar finala s-a jucat între Adin și Diana.

Cine a câștigat task-ul cabinei telefonice. Jocul s-a încheiat în timpul emisiei de Capricii, când s-a auzit un zgomot foarte puternic. Primele imagini cu deznodământul task-ului

„Imaginile au fost destul de dureroase. Se citeau dezamăgirea și supărarea pe fața lui Adin, care a plâns și abia dacă se mai putea ține pe picioare. De asemenea, l-am văzut și pe Alex sărutând-o pe Florina, sunt convinsă că i-a lipsit foarte mult, sunt convinsă că i-a lipsit destul de mult, chiar dacă au stat ore bune în cabină, nu s-au putut bucura de momente de cuplu. După cum am văzut, și Diana era destul de copleșită de aceste ore în care nu a putut să mănânce nimic, aproape că s-a prăbușit în brațele lui Sorin”, a spus Raluca Preda.

„A fost impresionant finalul acesta de competiție. Chiar impresionant. În primul rând m-au impresionat lacrimile lui Adin, pentru că am simțit cât de mult își dorea”, a spus Paula Chirilă.

