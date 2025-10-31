Mireasa, sezon 12. Mama Ștefaniei a reușit să intre în direct: „Sunt foarte supărătă”. Ce sfat categoric i-a dat

Mama și verișoara Ștefaniei, reacție promptă după ce fata a petrecut 12 ore cu Liviu pentru o ultimă discuție lămuritoare, în emisia live din 31 octombrie 2025.

În gala de vineri, 31 octombrie 2025, mama Ștefaniei a intrat în direct. Intervenția doamnei Mariana a venit imediat după difuzare discuției de 12 ore pe care fata a avut-o cu Liviu.

Mama și verișoara Ștefaniei au intrat în direct și au dezvăluit că sunt îngrijorare de starea fetei. Ștefania a plâns și le-a asigurat că este bine, deși a suferit în ultima săptămână.

„Sunt foarte supărătă de tot ce se întâmplă în momentul acesta. Vă rog să mă înțelegeți cum sunt eu ca mamă, să îmi văd compila plângând, mai ales aseară când a plâns o oră în camera ei și nu a fost nimeni lângă ea, când ea a fost mereu empatică. Mami, ce s-a întâmplat cu tine? Nu aș vrea să cazi într-o depresie”, i-a spus doamna Mariana.

„Sunt situații mai tensionate. Vreau să te asigur că dacă mă retrag în cameră singură e și că poate simt nevoia să stau singură”, a spus Ștefania.

„Stai și analizezi prea mult interacțiunea ta cu un băiat care nu e pentru tine”, i-a mai spus mama ei. „Mama nu te vede deloc bine. Dacă ai nevoie, încearcă să iei legătura cu psihologul. Dacă este necesar să venim. Eu aș putea să îmi iau 2, 3 zile. Mie îmi plânge inima”, a adăugat aceasta.

Verișoara fetei a discutat, de asemenea, cu fata și s-a arătat extrem de supărată pe Liviu.

„Ștefania, draga mea, ceea pot să-ți spun e că noi nu te mai recunoaștem. Ai neovie să te recapeți, să îți recapeți, să te pui pe tine pe primul loc”, a sfătuit-o ea.

Verișoara ei nici nu a vrut să îi pronunțe numele lui Liviu: „Trebuie să pui stop la orice interacțiune cu persoana respectivă. Nici nu vreau să-i dau numele. Nu merită atenția nici măcar două minute”.

