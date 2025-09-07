Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Mesajul postat de Costina după eliminarea din casă. Ce a apărut pe contul ei

Costina a fost eliminată în Gala de vineri, 5 septembrie 2025. Tânăra a intrat în cursă după ce a încălcat regulamentul.

Mesajul postat de Costina după eliminarea din casa Mireasa

Costina a părăsit casa Mireasa în lacrimi, deși a mărturisit că se aștepta la acest rezultat. Și mai afectat a fostg, însă Dian, iubitul ei. Băiatul a izbucnit în lacrimi când a aflat că trebuie să se separe de cea care îi era iubită de o săptămână.

„Concurenta care va părăsi astăzi Casa Mireasa este Costina! Îmi pare rău, se pare că parcursul tău se oprește aici. Telespectatorii au fost vehemenți și au taxat ce s-a întâmplat!”, a anunțat gazda emisiunii, Simona Gherghe în Gala de vineri, 5 septembrie 2025.

Costina a intrat în cursa pentru eliminare după ce a încălcat regulamentul. Fata a încălcat regulamentul interacționând cu un bărbat în timp ce se afla în Grecia, pentru filmarea cărților de vizită. Costina a recunoscut că a încălcat regulamentul dându-i numărul de telefon unui angajat și sunându-l la 3 noaptea pentru a-i cere obiecte de igienă personală.

În online, Costina a fost acuzată că a rămas însărcinată în urma acelei întâlniri nocturne, însă fata a contestat acuzațiile cu un test de sarcină negativ. Așadar, Simona Gherghe a anunțat rezultatul cursei de eliminare la care s-au aflat cele 3 fete!

Mireasa, sezon 12. Ce a transmis Costina după eliminarea din casă. Fata este cu gândul la Dian

După ce a fost eliminată și a părăsit casa, Costina a publicat un mesaj pentru cei care au susținut-o în scurta perioadă petrecută la Mireasa. De asemena, fata a ținut să adauge că este cu gândul la iubitul ei, care a fost foarte afectat de rezultatul cursei de eliminare.

Deși formau un cuplu de doar o săptămână, ei au spus că își văd viitorul împreună. Astfel, ea a publicat la Inststory o fotografie în care apare alături de Dian, în casa mireasa, într-o ipostază romantică.

În plus, ea într-o altă postare, ea a distribuit câteva versuri dintr-o melodie de dragoste. Fata a dat de înțeles că se consideră norocoasă că l-a cunoscut pe iubitul ei în casa Mireasa, chiar dacă eliminarea ei i-a separat.

„Să ai norocul să găsești pe cineva care să vorbească în limba ta, ca să nu fii nevoit să-ți traduci sufletul o viață întreagă”, a mai publicat fosta concurentă Mireasa sezon 12, pe Instagram.

Costina, poveste de viață dureroasă, marcată de pierderi

Viața Costinei a fost marcată de pierderi. Prima dată, tatăl a dispărut din viața ei, după divorțul părinților. Ulterior, a murit primul iubit, iar în urmă cu câțiva ani a pierdut și un copil.

Fostul iubit a murit într-un accident rutier, are un tatuaj dedicat lui. Spune că nimic nu mai avea sens după ce l-a pierdut, dar a reușit să depășească drama.

Tatăl Costinei a lipsit din viața sa, nu i-a fost alături în cele mai grele momente. Are o soră mai mică, divorțul părinților a avut loc când ea era foarte mică. De la divorț, tatăl nu s-a mai implicat în creșterea lor. A sunat-o când a împlinit 18 ani.

Costina a avut două relații seriose, cu băiatul pe care l-a pierdut în accidentul rutier. Ultima s-a terminat în urmă cu 8 luni. Nu se mai înțelegeau, așa că au decis să meargă pe drumuri separate.

Fostul iubit a și înșelat-o, nu a putut trece nici peste acel moment, dincolo de certurile lor. Cel mai fericit moment din viața concurentei a fost când a aflat că este însărcinată. Cei mai trist a fost când a pierdut sarcina, la 3 luni. Medicii i-au spus că sarcina era oprită din evoluție de mai mult timp.

