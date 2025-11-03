Mireasa, sezon 12. Petrecerea s-a încheiat brusc, după un moment tensionat. Cine a încălcat regulamentul și ce a urmat

Petrecerea de sâmbătă seară s-a încheiat brusc după ce Iolanda a făcut o serie de acuzații. Fata a încălcat regulamentul.

Petrecerea decurgea normal, dar pe fundal, Iolanda tuna și fulgeera și făcea acuzații de falsitate. Tânăra susține că o parte din concurenți creeează cupluri doar pentru competiție, toatee acestea pe un ton ridicat.

„Toți au traume, dar nici unul nu își asumă nu spune nu-mi place de tine. De ce se cheamă Mireasa?! Hai să-i eliminăm pe ăștia noi, să rămânem ăștia vechi să ne umplem buzunarele. Mă duc și aplic la un serial, nu vin la Mieasa dacă vreau să fiu fals”, a spus ea

Discuțiile au supărat-o pe acesta și s-a hotărât să meargă la somn. Lavinia a încercat să o oprească pe fata, spunându-i că petrecerea se va încheia dacă face acest lucru, însă a trecut peste acest lucru.

Petrecerea s-a încheiat brusc după ce Iolanda a făcut o serie de acuzații. Ce a urmat în casă

„În acest moment, fără nicio interacțiune mergeți băieții la casa voastră! Party se încheie acum! Nu riscați consecințe mai mari”, a fost mesajul care a apărut pe plasmă în timpul petrecerii de sâmbătă seară.

Concurenții s-au supărat si i-au reproșat fetei că petrecerea s-a încheiat din cauza ei.

„Ia, ce-i cu mine? Ia?! Nu din cauza mea”, s-a ridicat ea din pat și le-a răspuns, apoi a mers în living pentru o nouă serie de discuții tensionate.

Între timp, Denisa le-a dezvăluit fetelor un alt detaliu pe care l-a aflat din trecutul Iolandei.

„Și am mai aflat ceva, dar nu vreau să vorbesc prostii. S-a făcut o întrerupere de sarcină. Nu știu când, cum...”, a spus fata.

„Cât de recent?!”, a reacționat imediat Emily gândindu-se că a făcut referire la Liviu.

În live, Simona Gherghe a abordat subiectul și a vrut să clarificie cu tânăra întreaga situație. „Am spus-o si când am intrat. Am avut o întrerupere de sarcină la 19 ani. Nu are legătură cu Liviu”, a spus ea.

